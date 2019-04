Milioane de conturi bancare au fost blocate de ANAF. Doar la BRD sunt 2,3 milioane, adica o treime din conturi

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii antifrauda au aplicat in complexul comercial Dragonul Rosu amenzi in valoare de 4,52 milioane de lei si au confiscat numerar, venituri si marfuri fara acte justificative de 23,46 milioane de lei, a anuntat, marti, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). "In perioada 17-24…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ramburseaza, in luna martie 2019, TVA in valoare de 2,609 miliarde de lei de lei, informeaza miercuri institutia printr-un comunicat remis AGERPRES. Suma include, in ordinea vechimii, toate deconturile de TVA solutionate prin decizii de…

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au aplicat comerciantilor din complexul Dragonul Rosu sanctiuni in valoare totala de 1,6 milioane de euro, in prima saptamana a operatiunii 'Integrum', a anuntat Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), potrivit agerpres.ro.Citește…

- Fiscul a inchiriat o cladire privata in anul 2015, dar la 3 ani de la semnarea contractului, aceasta nu a fost inca amenajata, iar lucrarile nici macar nu au fost incepute, arata Curtea de Conturi in raportul pe anul 2017, facut public de curand. Raportul mai arata ca nici macar nu s-a demarat licitația…

- Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute de Agentia Nationala de Administrare Fiscala a scos evidentiat lipsuri in suma de 11,572 milioane de lei, potrivit "Raportului Public pe anul 2017" al Curtii de Conturi, postat pe site-ul institutiei. "La Agentia…

- Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute de Agenția Naționala de Administrare Fiscala – aparat propriu, prevazuta a fi realizata in perioada 23 august 2017-30 noiembrie 2017, a fost finalizata in data de 22.06.2018, se arata intr-un raport al Curții…