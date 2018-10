Stiri pe aceeasi tema

- Sergej Milinkovic-Savic, mijlocasul sarb al echipei Lazio Roma, va fi audiat de justitia belgiana in cadrul unei ample anchete care vizeaza coruptia din fotbal, au anuntat ziarele italiene Corriere della Sera si Il Messaggero si cotidianul belgradean Kurir, scrie agerpres.ro.

- Publicatia din Italia, Corriere dello Sport, scrie ca formatia din Milano, Inter, nu si-a pierdut interesul pentru Luka Modric. Desi in perioada de mercato din iarna, cluburile nu obisnuiesc sa renunte la jucatorii importanti, Inter e pregatita sa incerce din nou sa il aduca la...

- Jose Mourinho nu renunța, deși este intr-o situație delicata la Manchester United. Portughezul merge joi in Serbia, la partida pe care naționala acestei țari o disputa cu Muntenegru in Liga Națiunilor. Motivul vizitei este legat de interesul pe care porughezul și l-a manifestat pentru Nikola Milenkovici…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air anunta lansarea unei noi rute de la Craiova spre Bruxelles Charleroi, in Belgia, de la finalul acestui an. Ruta este una dintre cele 11 nou anuntate astazi in intreaga retea extinsa a Wizz Air.

- Mijlocașul ofensiv Dennis Man, 19 ani, este unul dintre cei mai doriți jucatori de la FCSB, mai multe cluburi europene fiind interesate de el. Dupa GSP.RO a dezvaluit in exclusivitate ca Anderlecht l-a urmarit pe Man la meciul FCSB - Dinamo 3-3, presa din Belgia scrie ca AS Roma este și ea interesata…

- Sergej Milinkovic-Savic (23 de ani), starul lui Lazio și al naționalei Serbiei, este dorit de Chelsea Londra și de Manchester United. Jose Mourinho pare dispus sa puna la bataie o mica avere pentru sarb. Savic ar prefera totuși, conform presei din Italia, un transfer la Chelsea, unde Maurizio Sarri…

- Echipa engleza de fotbal Southampton l-a imprumutat pe mijlocasul olandez Jordy Clasie la Feyenoord Rotterdam pentru sezonul 2018/2019, a anuntat miercuri clubul din Premier League. Clasie, 27 ani, revine la Feyenoord, pentru care a disputat 155 de meciuri in patru ani, inainte de a pleca…