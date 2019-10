Stiri pe aceeasi tema

- În ultimele 4-5 luni asistam la o accelerare a creșterii prețurilor în Republica Moldova, care în luna august au atins nivelul de 5,5% anual. Care este motivul și la ce sa ne așteptam în urmatoarele luni? În opinia mea sunt câțiva factori, care au determinat și…

- Riscul ca deficitul bugetar sa treaca semnificativ de 3% din PIB in acest an este major, in ciuda asigurarilor date de Ministerul de Finante in rectificarea bugetara, atrage atentia Ionut Dumitru, economistul sef al Raiffeisen Bank si fost sef al Consiliului Fiscal. In momentul in care a fost…

- Adevarata rectificare va fi operata probabil in luna noiembrie, daca se are in vedere evolutia unor categorii de cheltuieli, considera Blocul National Sindical (BNS), care atrage atentia asupra faptului ca mutarea presiunii bugetare in ultimele doua luni ale anului inseamna o amanare nejustificata si…

- Proiectul de rectificare bugetara asigura plata integrala a salariilor, pensiilor si a proiectelor de investitii, nimeni nu trebuie sa-si faca niciun fel de griji, a declarat, luni, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. ‘PIB-ul a depasit in premiera pragul de…

- Guvernul va adopta, luni, in ședința, cele doua proiecte de ordonanța pentru rectificarea bugetului de stat și a asigurarilor sociale de stat pe 2019, la o saptamana dupa ce au fost publicate de Ministerul Finanțelor, potrivit Mediafax.Proiectul de rectificare a bugetului statului și cel pentru…

- Guvernul se pregatește sa aprobe, in ședința de joi, prima rectificare din acest an. Masurile au starnit critici vehemente din partea opoziției. Dar au primit aviz favorabil, cu unele observații, din partea Consiliului Fiscal.

- "Exista riscuri semnificative de depașire a țintei de deficit asumate și chiar a nivelului de referința de 3% din PIB pentru deficitul bugetar. In absența adoptarii unor masuri compensatorii suplimentare credibile, intervalul probabil in care se va plasa deficitul bugetar la finalul anului 2019 potrivit…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, susține ca Romania este in faliment moral și financiar, dupa ce Guvernul a prezentat execuția bugetara la 6 luni. Nasui considera ca soluția ar fi ca statul sa scada cheltuielile, pentru ca altfel statul roman se duce in prapastie.Citește și: Minunile din declarația…