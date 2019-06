Stiri pe aceeasi tema

- Aur in valoare de miliarde de dolari este scos ilegal in fiecare an din Africa, via Emiratele Arabe Unite, o poarta spre pietele din Europa, SUA si mai departe, arata o analiza Reuters. Datele vamale arată că, în anul 2016, Emiratele Arabe Unite au importat din Africa aur în valoare…

- Aur in valoare de mai multe miliarde de dolari este scos ilegal in fiecare an din Africa via Emiratele Arabe Unite, o poarta spre pietele din Europa, SUA si mai departe, arata o analiza Reuters. Datele vamale arata ca, in anul 2016, Emiratele Arabe Unite au important din Africa aur in valoare…

- Aur in valoare de mai multe miliarde de dolari este scos ilegal in fiecare an din Africa via Emiratele Arabe Unite, o poarta spre pietele din Europa, SUA si mai departe, arata o analiza Reuters, relateaza Agerpres.Citește și:Au scazut exporturile de arme in Germania: producatorii acuza Guvernul…

- Acțiunile cu efective marite ale polițiștilor locali continua in cartierele din Timișoara. In zonele Iosefin, Dambovița și Elisabetin, oamenii legii au relaționat cu peste 200 de timișoreni, care au sesizat diverse probleme. Dintre ele nu puteau lipsi, evident, existența unor rampe de gunoaie. Deșeurile…

- Zeci de camione cu moloz strans dupa demolarea Stadionului Giulesti au fost depozitate ilegal pe un teren de langa Lacul Morii din Bucuresti. Politia Locala a amendat deja firma vinovata dar terenul nu doar ca nu a fost eliberat ci molozul a fost acoperit cu pamant.

- Grupul TeraPlast a decis sa inființeze o companie specializata pe reciclare, in urma desprinderii din TeraPlast SA a liniei de business reciclare. TeraPlast Recycling se va ocupa de problema PVC-ului rigid care are un impact major asupra mediului. Potrivit reprezentanților TeraPlast, acest pas vine…

- Primaria din Botosani vrea sa investeasca in camere de luat vederi pentru supravegherea rampelor de gunoi din municipiu. Mai precis, autoritatile locale vor, cu ajutorul acestui sistem, sa-i depisteze pe toti cei care arunca gunoiul la intamplare sau depoziteaza deseuri in mod ilegal.

- Mormane de gunoaie au fost descoperite recent pe un traseu turistic in apropiere de Coltesti. Un cititor Alba24 a surprins in imagini situatia si a sesizat Garda de Mediu. “In calitate de turist, am fost surprins sa vad munti de gunoaie, inclusiv materiale de constructie, depozitate pe marginea unei…