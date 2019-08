Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 53 de ani din comuna Baneasa, judetul Giurgiu, acuzat de lipsire de libertate si de viol asupra unei minore de 11 ani din localitate si care a fost gasit spanzurat in urma cu doua zile, era originar din Marea Britanie si se mutase de aproximativ un an de zile in comuna cu concubina…

- Ghiorghita Hapau, un fost sergent in Armata romana, a fost condamnat la opt ani de inchisoare de catre magistrații Curții regale din Portsmouth. Barbatul de 42 de ani a fost prins in timp ce voia sa introduca 21 de kilograme de cocaina in Anglia. Romanul a fost ridicat pe 29 aprilie, in urma unei anchete…

- Tarile membre UE care au acordat cel mai mare numar de cetatenii in 2017 au fost Italia (18% din total), Marea Britanie (15%), Germania si Franta (cate 14%), Suedia si Spania (cate 8%).In 2017, Romania a acordat cetatenia sa pentru 6.804 de straini.Principalii beneficiari ai primirii…

- Cristian Sabou a fost prezentat joi in fața unui judecator al Curții de Apel Cluj pentru confirmarea mandatului european de arestare emis pe numele sau. Barbatul a pledat vinovat și a spus ca regreta fapta, respectiv ca a omorat-o pe artista britanica Valerie Graves. Victima, Valerie Graves era o femeie…

- Racheta Soyuz-2.1a a fost lansata la ora locala 8:41 (05:41 GMT) de pe cosmodromul Vostochny din Extremul Orient rus, se arata intr-un comunicat emis de Roskosmos. Satelitul hidrometeorologic rusesc Meteor-M No.2-2 a fost plasat cu succes pe orbita, la o altitudine de circa 832 de kilometri,…

- Olanda s-a calificat în finala Campionatului Mondial de fotbal feminin, dupa ce a trecut, scor 1-0, de Suedia. Meciul (disputat la Lyon) a avut nevoie de prelungiri pentru a putea fi stabilita o învingatoare. Golul a fost marcat de Groenen, în minutul 99.În marea…

- Trei frați din Romania, membri ai unei grupari criminale din Ilford, Marea Britanie, au fost condamnați la 28 de ani de inchisoare, fiind gasiți vinovați de trafic de persoane și exploatare. Valentin Lupu, de 25 de ani, Grigore Lupu, de 39 de ani, și Alexandru Lupu, de 43 de ani, au fost condamnați,…