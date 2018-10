Stiri pe aceeasi tema

- Mohammed Dewji, considerat cel mai tanar miliardar din Africa si cel mai bogat om din Tanzania, a fost rapit joi de barbati inarmati la Dar es Salaam.Mohammed Dewji a fost rapit cand intra in sala de sport a unui hotel din Dar es Salaam, considerata capitala economica a Tanzaniei.

- Cel mai tanar miliardar din Africa a fost rapit in Dar es Salaam, cel mai mare oras din Tanzania. In varsta de 43 de ani, Mohammed Dewji, are o avere de 1.5 miliarde de dolari si este cunoscut ca singurul miliardar al Tanzaniei.

- Mohammed Dewji, in varsta de 43 de ani, considerat drept cel mai tanar miliardar din Africa, a fost rapit de un barbat mascat și inarmat in cel mai mare oraș din Tanzania, Dar es Salaam. Barbatul a fost rapit in fața salii de forța a unui hotel. El tocmai ce iși terminase antrenamentul de dimineața.…

- Procurorul militar Bogdan Pirlog s-a aflat in Piata Victoriei la protestul din 10 august, pentru ca se afla in drum spre domiciliu, dar, vazand ce s-a intamplat acolo, s-a sesizat din oficiu, iar asta reiese dintr-un proces verbal inregistrat a doua zi, transmite prim-procurorul Parchetului Militar,…

- Starea pilotului Sorin Bochis, ranit in accidentul aviatic din localitatea suceveana Fratautii Vechi, este in continuare grava, prognosticul medicilor fiind rezervat. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Neurochirurgie din Iasi, Florin Gramada, a declarat ca evolutia starii sale de sanatate este imprevizibila.…

- Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, a sustinut marti, 7 august a.c., la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa. Va prezentam in continuare transcrierea declaratiei de presa, conform Administratiei Prezidentiale: "Buna ziua Tema declaratiei de presa de astazi o reprezinta…

- "M-a iritat rau sa vad de dimineața acest review lasat de unul dintre purtatorii de cuvant ai Brigazii Poliției Rutiere pe pagina Poliției Romane", comenteaza Marian Godina, pe pagina sa de Facebook, intr-o postare in care politistul le explica, pe larg, colegilor sai de ce au oamenii toate motivele…

- Viorica Dancila a gafat din nou, afirmand ca se bucura sa fie la Pristina (capitala Kosovo - n.r.), cand se afla de fapt la Podgorica, capitala Muntenegrului. Purtatorul de cuvant al Partidului Popular European, eurodeputatul Siegfried Muresan, afirma ca Dancila este total nepregatita, cu doar cateva…