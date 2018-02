Stiri pe aceeasi tema

- 'Prin intermediul fundatiilor sale el a contribuit cu 400.000 de lire', a declarat fostul ministru britanic Mark Malloch-Brown, presedinte al organizatiei Best for Britain, acuzat de cotidianul conservator si pro-Brexit Daily Telegraph ca 'comploteaza pentru a zadarnici Brexitul'.Potrivit…

- Miliardarul american de origine ungara George Soros a donat 400.000 de lire (453.000 euro) unei organizatii pro-UE care incearca sa influenteze votul deputatilor britanici privind acordul final asupra Brexitului, a anuntat joi presedintele acestei organizatii, relateaza AFP. 'Prin…

- O iesire dezordonata din Uniunea Europeana, ca urmare a unor aprecieri gresite facute de Marea Britanie cu privire la instinctul de conservare al UE, ar putea duce la o noua retrogradare a ratingului de tara al Marii Britanii, a avertizat luni agentia de evaluare financiara S&P Global, informeaza…

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea, Investitiile…

- Presedintele american Donald Trump nu a ezitat joi la Davos sa salute relatia sa excelenta cu premierul britanic Theresa May, incercand vizibil sa intoarca pagina dupa luni de tensiuni, si au evidentiat perspectivele relatiilor economice dintre SUA si Marea Britanie dupa ce aceasta din urma va parasi…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a declarat ca cetatenii din UE care traiesc in Marea Britanie nu ar trebui sa isi faca griji in legatura cu iesirea Londrei din blocul comunitar, pentru ca nu vor fi expulzati, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Într-un discurs susţinut…

- Sistemul de sanatate din Marea Britanie este în pragul colapsului. Din cauza Brexitului, tot mai multe cadre medicale straine planuiesc sa plece din Regat, speriate de incertitudinea zilei de mâine si deranjate de faptul ca șefii și-au schimbat atitudinea

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a reaprins tensiunile in cadrul guvernului marti, cerand mai multi bani pentru serviciul public de sanatate (NHS), care sufera de o penurie cronica de personal si reprezinta o miza importanta a Brexitului, relateaza AFP. Apropiati ai lui Johnson au dezvaluit…

- Modelul britanic Amena Khan, care a fost aleasa de grupul L'Oreal pentru a aparea intr-o campanie publicitara din Marea Britanie, a anuntat luni ca a decis sa renunte la acest proiect dupa ce o serie de mesaje online ale sale, ce denuntau politica israeliana, au generat polemici aprinse pe retelele…

- Premierul olandez Mark Rutte a cerut ca, odata cu pierderea fondurilor oferite de Marea Britanie in urma Brexitului, Uniunea Europeana sa-si diminueze bugetul si nu sa compenseze contributia britanica prin sporirea contributiilor celorlalte state membre, informeaza agentia EFE. 'Iesirea Marii Britanii…

- Prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a insistat luni ca Marea Britanie sa indice mai clar ce tip de relatie doreste sa negocieze cu UE dupa Brexit, relateaza AFP. 'Spuneti-ne ce doriti! Aceasta ar fi util', a declarat numarul doi al Comisiei Europene, intrebat de jurnalisti…

- Marea Britanie si Franta sunt in pericol sa inceteze orice colaborare in ceea ce priveste apararea si securitatea, ca urmare a Brexitului, potrivit afirmatiilor Lordului Ricketts, fost consilier ...

- Marea Britanie ar putea pierde aproape o jumatate de milion de locuri de munca pana in 2030 daca iese din Uniunea Europeana fara un acord, potrivit scenariului cel mai pesimist al unui studiu comandat de primarul proeuropean al Londrei Sadiq Khan si dezvaluit joi. "Daca Regatul Unit va parasi…

- Cetațenii europeni ar trebui sa aiba aceleași drepturi de rezidența in Marea Bitanie și in cei doi ani de tranziție, dupa declararea oficiala a Brexitului, au transmis celelalte 27 țari membre ale UE, scrie Reuters. Reducerea imigrației a fost principalul motiv pentru care 52% dintre britanici…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…

- Anul care urmeaza va fi unul extrem de important in ceea ce privește procesul de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar analiștii spun ca singurul lucru previzibil privind ce urmeaza pentru Brexit in 2018 este ca totul este imprevizibil. In 2016, britanicii au votat sa iasa din Uniunea…

- In 2017, britanicii s-au confruntat cu primele efecte negative ale votului in favoarea Brexitului. Preturile bunurilor de consum au urcat, increderea mediului de afaceri a cunoscut un declin, ritmul de crestere economica a incetinit considerabil, iar piata imobiliara a stagnat. In 2017, Marea…

- Irlanda a eliberat un numar record de pasapoarte,mai precis 779.000, in 2017, o cincime dintre acestea au fost pentru cetateni din Marea Britanie si Irlanda de Nord, fapt ce arata ingrijorarea britanicilor in ce priveste consecintele Brexitului asupra liberei circulatii a persoanelor, transmite AFP.

- Marea Britanie a desemnat drept organizatii teroriste doua grupari militante care au revendicat atacuri comise recent în Egipt, a anuntat vineri ambasada Marii Britanie la Cairo, relateaza DPA. Ambasada a identificat cele doua grupari ca fiind Hasm si Liwa Al-Thawra, pe care autoritatile egiptene…

- Premierul britanic Theresa May a afirmat luni ca un inalt reprezentant al echipei Uniunii Europene de negociere a Brexitului a declarat "foarte clar" ca Marea Britanie ar putea obtine in final un aranjament comercial "la comanda", dupa iesirea sa din blocul comunitar, relateaza Reuters. "Astazi,…

- Zeci de conturi de pe retelele sociale "legate de Rusia" a efectuat o campanie care a urmarit "amplificarea" impactului atentatelor comise in 2017 in Marea Britanie, afirma un centru britanic de cercetare, intr-un raport publicat luni si citat de AFP.

- Marea Britanie a facut 'suficiente progrese' in clarificarea a trei aspecte esentiale ale Brexitului, a decis vineri UE 27 (UE fara Marea Britanie - n.r.), liderii europeni dandu-si acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie, anunta agentiile...

- Liderii europeni si-au dat acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie. 'Liderii UE au cazut de acord sa inceapa faza a doua a negocierilor privind Brexitul', a scris pe contul sau de Twitter presedintele Consiliului European, Donald Tusk, care a prezidat…

- Marea Britanie nu va plati Uniunii Europene factura sa de divort estimata la 40-45 miliarde de euro daca nu va reusi sa incheie un acord comercial cu Bruxellesul, a afirmat duminica ministrul pentru Brexit, David Davis, relateaza AFP, preluta de Agerpres. Cele două părţi au ajuns vineri…

- Theresa May susține ca acordul incheiat intre Londra și Bruxelles a trezit „un nou sentiment de optimism” pentru faza a doua a negocierilor, respectiv incheierea unui acord comercial intre Londra și Bruxelles, relateaza AFP. Premierul britanic urmeaza sa susțina un discurs in fața Camerei Comunelor,…

- Dimineața, liderii fiecarei parți au anunțat incheierea unui acord de principiu asupra celor trei dosare prioritare ale divorțului, insa fara a avansa cifre. Aceasta suma este mai mica decat cea pe care o ceruse in octombrie președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, care a estimat…

- ”Progrese suficiente” s-au inregistrat in prima faza a negocierii Brexitului, a anuntat vineri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene (CE) Jean Claude-Juncker, in urma unei intalniri cu premierul britanic Theresa May, deschizand astfel calea negocierii viitoarei relatii, tansmite BBC News.Comisia…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis,...

- Partidul Democrat Unionist din Irlanda de Nord (DUP), formatiune ale carei mandate in Camera Comunelor ii asigura o majoritate parlamentara guvernului britanic condus de Theresa May, a reafirmat marti ca nu va accepta ca un acord intre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind Brexitul sa creeze…

- Jumatate dintre britanici sustin organizarea unui al doilea referendum referitor la iesirea din Uniunea Europeana, iar o treime considera ca situatia lor financiara se va înrautati în afara blocului comunitar, potrivit unui nou sondaj de opinie, transmite Reuters, conform news.ro. …

- Ministrul de externe irlandez Simon Coveney a confirmat luni ca Marea Britanie si Uniunea Europeana sunt 'foarte aproape de un acord final' privind frontiera irlandeza, intelegere care va garanta ca nu va avea loc o reintroducere a 'granitei dure' in interiorul insulei irlandeze, informeaza Reuters.…

- Sondajul, publicat in jurnalul Mail on Sunday, arata ca 50% dintre personalele intervievate sunt pentru un nou vot, privind termenii finali ai acordului de iesire din UE, 34% resping organizarea unui nou referendum, iar 16% au spus ca nu stiu. Este primul sondaj de opinie important organizat…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a estimat vineri ca un acord cu Marea Britanie privind cele trei dosare prioritare ale Brexitului este "posibil" pana la summitul UE din decembrie, care ar urma sa permita trecerea la discutii pe teme comerciale, chiar daca aceasta "ramane o provocare…

- Oficiali europeni considera confuz si haotic comportamentul Marii Britanii in cadrul negocierilor cu privire la Brexit, potrivit unui document apartinand Guvernului irlandez divulgat in presa, relateaza The Associated Press, preluata de News.ro. Radiodifuzorul irlandez RTE a dezvăluit joi detalii…

- Gergely Gulyas a afirmat ca acuzațiile lansate de George Soros potrivit carora ar exista o campanie guvernamentala ungara impotriva sa 'sunt lipsite de substanța' și a adaugat ca miliardarul american și Uniunea Europeana promoveaza aceeași agenda pro-migranți.Oficialul ungar a respins totodata…

- Marea Britanie isi va prezenta propunerile referitoare la obligatiile financiare fata de Uniunea Europeana, ca urmare a retragerii din blocul comunitar, inainte de Consiliul UE din decembrie, a declarat ministrul de Finante Philip Hammond, transmite Reuters. “Vom face propunerile către Uniunea…

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk le-a dat vineri britanicilor termen pana la ”inceputul lui decembrie cel mai tarziu” sa progreseze in prima faza a negocierii Brexitului, pentru a putea sa treaca la negocieri cu privire la viitoarea relatie cu UE la sfarsitul anului, relateaza AFP. Tusk…

- 'Ceasul merge inainte. Sper ca vom fi capabili sa avem un acord in ceea ce privește clauzele divorțului la Consiliul European din decembrie, insa mai sunt inca lucruri de facut', a spus Juncker, la sosirea la un summit european consacrat problemelor sociale, care are loc la Goteborg (Suedia).…

- ''Obiectivul nostru este de a incheia negocierile cu un acord. Și de fapt nu sunt atat de pesimist legat de acest lucru'', a spus Guy Verhofstadt, liderul grupului liberal din Parlamentul European, intr-un interviu publicat joi de cotidianul german Handelsblatt.In urma cu o saptamana, Guy…

- 'Am spus: Bine! vom merge pe aceasta secvența, dar sa nu va imaginați ca veți primi o cifra sau o formula (pentru factura Brexitului). Vom merge pe acest proces, dar nu veți avea o cifra sau o formula de calcul inainte de a trece la faza urmatoare. Și ei au acceptat acest lucru', a indicat David…

- Theresa May a anunțat ca s-a stabilit data și ora la care Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeana, iar in acest sens va fi votata o lege in parlamentul britanic, scrie BBC News. Legea de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana va fi modificata astfel incat sa se specifice faptul ca vineri,…

- Guvernul britanic va propune un amendament la proiectul de lege privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana pentru a stabili data exacta, din dorinta de a evita orice confuzie, a declarat joi ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, relateaza site-ul BBC News.

- Proiectul de lege privind retragerea Regatului Unit din UE, pe care Guvernul britanic il va supune aprobarii Parlamentului, va stabili pe 29 martie 2019, la ora 23.00 GMT, data iesirii efective din UE, a anuntat ministrul insarcinat cu Brexitul David Davis, relateaza Reuters. ”Am ascultat opinia (publica)…