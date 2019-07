Stiri pe aceeasi tema

- Ross Perot, fost candidat la președinția Americii, s-a stins din viața, la varsta de 89 de ani, dupa o lupta lunga cu boala nemiloasa. Averea lui Ross Perot este estimata de revista Forbes la patru miliarde de dolari, scrie presa americana, preluata de AFP. Ross Perot suferea de o leucemie diagnosticata…

- Miliardarul american Ross Perot, care a fost de doua ori candidat independent in cursa pentru Casa Alba, a decedat la varsta de 89 de ani, scrie marti presa americana, preluata de AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Gabriela Firea, mesaj pentru urechile fine din politica, la externarea din…

- Ross Perot, omul de afaceri miliardar din Texas, SUA, care a candidat independent la președinția SUA in 1992 și 1996, a murit la varsta de 89 de ani, anunța Washington Examiner. Perot a obținut 19% din voturi...

- A murit avocatul Constantin Antoniu, cunoscut pentru cariera in avocatura, dar și pentru implicarea in viața politica. Antoniu a fost primul președinte al municipalei CFSN și a candidat ulterior la Primaria Bacau. Unele surse noteaza ca avocatul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Grupul de la Visegrad al tarilor din Centrul Europei nu are un candidat comun pentru presedintia Comisiei Europene, a declarat joi premierul ceh Andrej Babis, dupa o reuniune la Budapesta cu omologii sai din Ungaria, Polonia si Slovacia, relateaza Reuters potrivit Agerpres. "Nu avem un candidat…

- Barbatul de 33 de ani care si-a dat foc miercuri in apropierea Casei Albe a murit in urma ranilor suferite, relateaza dpa. Barbatul, identificat ca fiind Arnav Gupta, a murit la cateva ore dupa ce s-a...

- Raisa Rusu, o femeie din Republica Moldova, a moștenit trei milioane de euro, adica toata averea unui batran din Italia de care a avut grija mai mulți ani. Dupa moartea pensionarului, moldoveanca și fiul ei au recunoscuți in testament drept moștenitorii legali, ceea ce a starnit revolta rudelor barbatului. …

- Un candidat independent din India a izbucnit in plans in timpul unui interviu dupa ce a aflat ca a primit doar 5 voturi, deși familia lui are 9 membri cu drept de vot. Povestea imaginilor virale este insa mai complicata de atat, relateaza IndianExpress.com , citat de digi24.ro.