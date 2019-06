Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Frank Timiș, originar din Romania, a platit doar 35,20 de lire sterline impozit pe venit in 2017, arata o investigație BBC. Frank Timiș locuiește intr-un penthouse pentru care platește...

- Deputatul Partidului Democrat Sergiu Sirbu a facut o interpelare in adresa institutiei fiscale din Germania, pentru a afla sursa de provenienta a veniturilor obtinute de liderul PPDA, Andrei Nastase, finul oligarhului Victor Topa, in acest stat, in ultimii zece ani.

- Ion Țiriac va caștiga, conform noului acord, 35 de milioane de euro in urmatorii 10 ani. Miliardarul roman va incasa 3,5 milioane de euro pe an, in urmatorul deceniu. O intalnire a avut loc inca de luna trecuta la sediul primariei din Madrid, intre autoritați și cei care reprezinta turneul patronat…

- Controversatul om de afaceri Frank Timiș, ale carui principale afaceri din domeniul mineritului sunt in colaps, a fost dezvaluit drept cel mai mare acționar al primei companii specializate in minerit criptomonede listata pe segmentul principal al Bursei de la Londra. Noua sa direcție de business a fost…