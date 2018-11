Stiri pe aceeasi tema

- Filantropul Michael Bloomberg, fost primar al orasului New York, a anuntat o donatie de 1,8 miliarde de dolari pentru Universitatea Johns Hopkins, o donatie inedita destinata finantarii burselor care subliniaza problema datoriilor studentilor din Statele Unite, relateaza AFP. Intr-un comunicat, miliardarul…

- Vanzarile din timpul saptamanii de licitatii de toamna de la New York au totalizat aproape 2 miliarde de dolari (1,94) in total pentru cele doua case principale, Christie's si Sotheby's, potrivit cifrelor...

- Amazon a anunțat, dupa un an de suspans, ca cele doua orașe care vor gazdui fiecare cate 25.000 de angajați vor fi din aria metropolitana a New York-ului și din cea a capitalei federale Washington DC. Amazon a fost criticata pe motiv ca a ales orașe consacrate și bogate, in loc sa dea șansa unor locuri…

- El Chapo si Pablo Escobar sunt cei mai periculosi traficanti din istorie. In timp ce procesul lui El Chapo a inceput la New York, americanii isi amintesc de un alt mare traficant ce a facut valuri in jurul lumii. Pablo Escobar, cel care a terorizat Columbia ani de zile si a condus un imperiu de trafic…

- Averea presedintelui american Donald Trump a ramas practic neschimbata intre 2017 si 2018, la aproximativ 3,1 miliarde dolari, potrivit clasamentului publicat miercuri de revista Forbes, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Conform Forbes, presedintele american se situeaza in prezent pe locul 259 in…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon si cea mai bogata persoana din lume, a declarat joi ca va dona doua miliarde de dolari pentru ajutorarea familiilor fara adapost si pentru infiintarea unor gradinite in...

- Exiturile de la inceputul acestui an a doua dintre cele mai mari startup-uri suedeze ar fi suficiente pentru a crește mandria oricarui ecosistem antreprenorial regional. Spotify a obținut 27 miliarde dolari prin listarea pe bursa din New York, iar iZettle a fost cumparat de PayPal pentru 2,2 miliarde…