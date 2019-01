Stiri pe aceeasi tema

- Intre 6 si 6 ianuarie, Orchestra Nationala Simfonica a Romaniei va fi protagonista primului sau turneu in Statele Unite ale Americii. Turneul din Statele Unite are in program sapte concerte, primele in Florida la Palm Beach, Miami si Fort Myers, pentru ca apoi sa continue la Detroit si New Jersey, punctul…

- Rezident in Miami, Statele Unite, unde s-a stabilit de ani buni, solistul trupei Nikolas Coman Band s-a pus pe pregatit bucatele de Craciun. Cum porcul dolofan tradițional care umplea mesele de acasa este o raritate in Florida, solistul, cel mai bun instrumentist la bouzouki din țara sa de origine,…

- Malaezia cere despagubiri de 7,5 miliarde de dolari de la Goldman Sachs din cauza afacerilor bancii cu fondul de stat 1MDB, care este implicat intr-un scandal urias de coruptie, scrie Reuters , care citeaza Financial Times. Bloomberg relateaza la randul sau ca procurorii din Malaezia au pus sub acuzare…

- Cele mai bune adjudecari ale anului recompenseaza in primul rand artistii francezi ai secolului al XX-lea: Giacometti obtine cinci noi rezultate, fiecare cu peste 10 milioane de dolari, Rodin inregistreaza a patra cea mai buna adjudecare cu "Baiser, moyen modele dit Taille de la Porte" (1890), Matisse…

- "Le principe du plaisir", un tablou de Rene Magritte, adjudecat pentru suma de 26,8 milioane de dolari, a batut recordul la licitatii pentru pictorul belgian, in timpul unei vanzari la casa Sotheby's, in cea de-a doua zi a licitatiilor de toamna de la New York, scrie AFP.Lucrarea de Rene Magritte…

- Una dintre cele mai scumpe proprietați din lume, in care predomina simplitatea și bunul gust, se afla intr-o cladire inaugurata recent la New York. 520 West 28th este un building futurist care poarta semnatura arhitectei de origine irakiana Zaha Hadid.