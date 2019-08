Miliardarul Jeffrey Epstein, mort în închioare. FBI-ul preia ancheta "Moartea domnului Epstein ridica semne de intrebare serioase la care trebuie sa se raspunda", a spus Barr intr-o declarație. Miliardarul american, Jeffrey Epstein, a fost gasit mort sambata in celula sa intr-o inchisoare din New York, in așteptarea procesului pentru acuzații de abuz sexual si trafic de minori. Epstein a pledat nevinovat și a fost reținut fara a avea dreptul la cauțiune. Pe numele sau au fost formulate doua capete de acuzare pentru trafic de minori, pentru care risca o pedeapsa cu pana la 45 de ani de inchisoare.

