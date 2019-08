Stiri pe aceeasi tema

- Magnatul israelian Beny Steinmetz a fost pus sub acuzare si va fi judecat de o instanta judiciara din Elvetia pentru presupusa oferire de mita in statul Guineea, informeaza agentiile de presa Reuters si Associated Press.Procurorii din Geneva sustin ca omul de afaceri Beny Steinmetz si alti…

- In ultimii ani, gigantii de tehnologie precum Google, Apple sau Amazon au inceput sa "muste" din felia bancilor, lansand diverse produse si solutii care ii fac pe utilizatori sa interactioneze din ce in ce mai putin cu banca atunci cand...

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca in cazul in care acuzatiile la adresa Laurei Codruta Kovesi se vor adeveri dupa o eventuala numire a acesteia la sefia Parchetului European, imaginea Romaniei va fi afectata. "Mi-as dori ca doamna Laura Codruta Kovesi sa nu aiba nicio problema.…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a decis marți ca statul roman trebuie sa ii plateasca Florentinei Cirstea, asistenta condamnata in dosarul Maternitatea Giulești, pagube morale in valoare de 5.000 de euro pentru incalcarea articolelor privind justificarea arestului preventiv. CEDO noteaza…

- Curtea de Apel Brașov a luat o decizie in prima instanța, in privința dosarului ”Ferma Baneasa”, in care sunt judecați milionarul Remus Truica, prințul Paul al Romaniei și alte șapte persoane. Astfel, Curtea de Apel Brașov i-au condamnat pe Remus Truica la 4 ani de inchisoare cu executare, iar pe Paul…

