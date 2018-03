„Miliardarul falit” il mulge pe „omul lui Basescu”! Dupa „intrevederea istorica” a unui ministru ghanez cu ministrul Educatiei din Romania, iata ca tocmai ce se scrie o noua fila a „legaturilor traditionale” dintre cele doua tari. Este vorba despre anuntarea unei viitoare vizite in Ghana a unei delegatii de oameni de afaceri romani pe care, cruda ironie a sortii, presa din tara africana […] „Miliardarul falit” il mulge pe „omul lui Basescu”! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- The 3-month ROBOR inter-bank offered interest rate has dipped on Wednesday to 2.03 percent, from 2.05 percent on Tuesday, the National Bank of Romania (BNR) data say. Thus, the 3-month ROBOR index revolved to its 8 February 2018 value. As for the 6-month index, it has also dropped…

- Din pacate, autoritatile confirma faptul ca exista o noua victima a virusului gripal in Romania. Astfel ca s-a anuntat oficial ca sunt 100 de romani care au murit din cauza acestei boli, in actualul sezon de gripa. Este vorba despre o pacienta din judetul Alba, in varsta de 78 de ani. Reprezentantii…

- Romania va fi prezenta la ediția din acest an a Salonului carții de la Paris, desfașurata intre 16 și 19 martie 2018, cu un stand și cu o serie de evenimente organizate de Institutul Cultural Roman. Logo-ul participarii romanești de anul acesta la Livre Paris este Roumanie, comme vous ne l’avez…

- Spre deosebire de actualul lider de la Cotroceni care, pe fondul recentei vizite in Romania a sefului statului sarb spunea ca nu crede ca “este treaba presedintilor, personal, sa se ocupe de cei care fug de justitia romaneasca”, fostul presedinte Basescu lasa sa se inteleaga ca, daca ar mai fi fost…

- "Am lansat aceasta initiativa legislativa constatand inutilitatea unei institutii care nu are decat statutul de institutie clientelara. Aceasta Academie a Stiintelor Securitatii Nationale s-a infiintat in 2012 ca Academie de Stiinte Militare, ceea ce era cu totul altceva. Intre timp, prin OUG, si…

- ”M-am intalnit cu Sebastian Ghița la hotelul in care am stat. Aveau o sala de conferința. Dan Andronic a fost producatorul interviului, a asigurat logistica, dar nu a intervenit in realizarea discuției, nu are nicio intervenție in ingterviu. M-am pregatit, ne-a spus maestrul Cristoiu, am citit 200…

- Dupa amorsarea ”bombei” Kovesi, ministrul Tudorel Toader a disparut strategic din peisaj. S-a pitit dar nu a stat cuminte din moment ce a conceput un proiect menit sa aduca la mana lui numirea viitorului procuror european roman. Functie de care numele Codrutei Kovesi este ”lipit” inca de pe vremea lui…

- Gafe pe ganda rulanta in Guvern. A venit randul unui alt ministru sa 'faulteze' limba romana. Din pacate, este vorba chiar despre ministrul Educatiei, Valentin Popa. Prezent la dezbaterea motiunii simple depuse de PNL impotriva sa, Valentin Popa s-a facut remarcat cu o noua greșeala gramaticala,…

- Cu putina vreme in urma ne minunam cu totii, de la cei mai inalti demnitari ai statului roman la comisarii Uniunii Europene si de la conducatorii celor mai importanti colosi bancari precum BERD sau BEI pana la cei mai reputati analisti economici ca Romania are, in sfarsit, un proiect de tara pragmatic,…

- Demersul celor 67 de parlamentari de la PNL, in frunte cu Raluca Turcan, liderul deputatilor liberali, vizandu-l pe social-democratul Valentin Popa, ministrul Educatiei, a picat la vot, miercuri, in Camera Deputatilor. Supusa votului plenului miercuri in jurul pranzului, motiunea simpla a primit 93…

- Victor Ponta, despre implicarea lui Kovesi in campania din 2014. Fostul premier Victor Ponta a vorbit sambata, 3 martie, la Antena 3, despre evenimentele și scandalurile momentului, atat din politica, cat și din justiție, dar a facut și unele dezvaluiri despre Laura Codruța Kovesi. Victor Ponta a fost…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) saluta celebrarea, la 1 martie, a Zilei ASEM, aratand ca acesta este un moment care evidentiaza importanta parteneriatului dintre tarile din Europa si Asia. De asemenea, MAE arata ca Romania va gazdui, in iunie, cel de-al 38-lea Consiliu al Guvernatorilor ASEF, anticipand…

- „Pe scurt, sesizarile se refereau la statutul judecatorului si procurorului, la functionarea CSM si la organizarea judiciara. Motivarea sesizarilor a fost aceea ca proiectele de modificare a legilor „submineaza independenta magistratilor din Romania”. De fapt, nimic altceva decat o formula lozincarda,…

- Dupa ce ambasadorul american in Romania a fost prezent, luni dimineata, la Palatul Victoria, pentru o prima intrevedere cu Viorica Dancila, de la momentul instalarii acesteia in fruntea Executivului, premierul a punctat cateva aspecte abordate in cadrul intalnirii de la sediul Guvernului, intre ele…

- Ca tot am vazut ca multa lume o plange pe Alina Bica, fosta sefa a DIICOT-ului. N-aveti de ce fratilor. A fost o ticaloasa si o nenorocita ca si alti stalpi ai sistemului de represiune instalat in Romania de derbedeul Basescu cu sprijinul intersat al unor institutii din strainatate. Ce-mi place este…

- Begu a reusit un nou rezultat bun, la Cluj, gratie victoriei pe care a reusit-o duminica Romania calificandu-se la barajul pentru promovarea in Grupa Mondiala la Fed Cup. Irina a depasit-o pe Katherine Sebov, cea care a inlocuit-o pe Carol Zhao, in echipa Canadei. Infruntarea care a adus cel de-al treilea…

- Ambasadorul SUA in Romania a fost prezent joi la sediul Primariei Capitalei, pentru o intrevedere cu Gabriela Firea. Intrevederea pe care edilul Bucurestilor a avut-o cu inaltul reprezentant al diplomatiei americane s-a axat pe principalele proiecte ce se intentioneaza a fi derulate in Capitala, pe…

- Democrația se afla sub o amenințare la nivel global, avertizeaza un nou raport realizat de Economist Intelligence Unit. Indexul Anual al Democrației ia in calcul guvernele din lumea intreaga și urmarește modul de desfașurare a alegerilor, precum și masura in care sunt respectate drepturile politice,…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. 0 0 0 0 0 0

- Jucatoarele Eliza Samara, a treia favorita, si Bernadette Szocs (favorita 8) s-au calificat, sambata seara, in semifinalele turneului Europa Top 16, competitie ce se desfasoara, in acest weekend, la Montreux (Elvetia). Eliza Samara a invins-o pe Ni Xia Li (Luxemburg), scor 4-3 (11-9, 14-12,…

- In contextul procesului dintre PMP și UNPR, in care cei din urma solicita anularea protocolului de fuziune, liderii partidului lui Basescu au luat o decizie cel puțin ciudata. Parlamentarii PMP care provin din UNPR au fost puși sa semneze o noua adeziune, potrivit unor surse din partid.Vezi…

- DNA a anuntat ca nu mai putin de sapte fosti ministri ai Comunicatiilor sau Educatiei au scapat de acuzatiile aduse de procurori in dosarul Microsoft. Totul ca urmare a faptului ca a intervenit prescrierea. Printre ei si Dan Nica, Ecaterina Andronescu si Mihai Tanasescu. Procurorul de caz a fost Mihaiela…

- Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educatiei, a izbucnit in lacrimi la Romania TV, atunci candA s-a discutat despre dosarul Microsoft, in care si ea a fost implicata. Sapte fosti ministri initial acuzati au scapat de toate acuzatiile.A

- Una dintre primele masuri luate de noul premier a fost decizia de renunțare la serviciile SPP. Este consecința acuzațiilor pe care Dragnea i le-a adus lui Lucian Pahonțu, ca ar fi transformat instituția intr-un serviciu de culegere de date despre demnitari pe care le pune la dispoziția „statului paralel”.…

- Presa straineza scrie, si nu o face din senin, ca Printul Nicolae va veni in Romania. Dar nu ca sa-i curete stelele lui Duda. Oamenii rai speculeaza ca Duda poarta o galaxie pe umeri. Informatia trebuie coroborata cu o declaratie a lui Adrian Nastase, potrivit careia PSD nu vrea sa-i puna un contracandidat…

- Valentin Popa, propunerea PSD pentru ocuparea postului de ministru al Educatiei, este „Un cadru didactic si un cercetator de prestigiu” se arata intr-o scrisoare deschisa semnata de rectorii a 30 de universitati din tara, prin care acestia au tinut sa-si exprime sustinerea fata de nominalizarea partidului…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca printr-o relatie "solida" Guvern - Parlament se va putea "restabili normalitatea in Romania" si se va castiga "lupta cu statul paralel".Citește și: Dragnea și Tariceanu fac SCUT in jurul ministrului propus al Educației, dupa greșelile…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, in judetele Vrancea si Galati, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la…

- Scrisoarea in care Jean Claude Junker si Frantz Timmermans au gasit de cuviinta sa urecheze Romania a cazut ca un traznet la Bucuresti. Europarlamentarii nostri habar nu aveau de ea, ca urmare nu a existat nici macar un avertisment. Buni sau rai, conducatorii reprezinta tara si pe noi toti si tara iar…

- In toata Romania, conform ministrului Educației, sunt 2.418 unitați școlare cu grupurile sanitare in exterior. Ministrul a prezentat și o statistica, iar Timișul are 29 de unitați de invațamant cu WC-ul in curte, conform documentului postat de Liviu Pop pe pagina sa de Facebook. Sunt…

- Oameni buni, avem o veste ce tine de domeniul fantasticului. Pe internet a aparut o petitie pentru sustinerea in functie a ministrului Educatiei, dl “Genunche”. Absurdistanul s-a nascut in Romania! Zilele trecute credeam ca pentru locurile din Guvern, inclusive pentru pozitia de premier, in cadrul PSD…

- Dupa ce fostul presedinte Basescu a readus in discutie teoria sa ca Ponta ar fi fost ofiter acoperit al Serviciului de Informatii Externe (SIE), de aceasta data mentinand ca ex-premierul ar fi fost in rezerva in timpul mandatului sau, fostul sef al Guvernului a transmis un prim mesaj. Victor Ponta a…

- UDMR e in doliu, dupa plecarea dintre cei vii a politicianului Verestoy Attila. Printre primii actanti ai scenei politice care au reactionat public la greaua lovitura suferita de UDMR si, totodata, de intreaga sfera politica din Romania a fost presedintele Camerei Deputatilor si, totodata, seful Partidului…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat luni ca initiatorii protestelor ar trebui sa solicite autorizatie pentru astfel de manifestari, în contextul în care tocmai ei sunt cei care pledeaza pentru legalitate si o tara civilizata. "Sa se autorizeze. Acesta e mesajul…

- Vestea ca Elena Udrea a ramas insarcinata a cazut ca un trasnet asupra tarii. Lumea a ramas muta. Cum, adica in loc sa se pregateasca de condamnarea care o alearga pe holurile tribunalelor, de vreo doi ani, ea se pregateste sa devina mama? Nu zic ca e rau sa fii mama, Doamne fereste, dar asa, […] Udrea…

- Deputatul PSD face o analiza la sange a abordarilor aparute in spatiul public dupa ce Klaus Iohannis nu s-a impotrivit propunerii PSD pentru functia de premier. "Cei care vad in decizia de ieri un mare GEST, al unui mare OM POLITIC, cad in capcana propriei minți", scrie Liviu Plesoianu. Politicianul…

- „Am luat salariile la noi si astazi este ziua de salarii. (...) S-au platit toate salariile. Azi am platit 1.106 miliarde de lei - salariile pentru toti profesorii din Romania. Nu este o problema de salarii, din punctul acesta de vedere", a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, Liviu Pop.…

- Ponta susține ca ca trebuie construita in afara ”o soluție de ieșire din criza”, ”daca din interiorul Partidului Social Democrat nimeni nu are curaj si putere”. ''Am intrat in PSD-ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in UE. Am condus PSD-ul si Guvernul care…

- "Politia Romana nu este la cheremul nimanui. Daca politicul nu este capabil, lasati politistii competenti si onesti sa-si aleaga conducatorii. Vrem o decizie cat mai curand posibil, sa avem o conducere cu care sa recladim autoritatea Politiei Romane. Noi nu mai asteptam", se arata intr-un comunicat…

- "Romania sfasiata de hienele din PSD. PSD este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania. Tara este azi aruncata in criza politica si totala decredibilizare. Premierul Mihai Tudose, ii cere public ministrului internelor sa demisioneze, dar nu-si…

- Senatorul a spus ca premierul este un personaj pe tiparul fostului președinte: "grobian, populist, mincinos, cu un limbaj la fel de șmecheresc". [citeste si] "Doamne, sub ce blestem o fi tara asta, sa avem parte, de data asta in fruntea Guvernului, de un personaj exact pe tiparul lui…

- Gica Popescu, consilierul premierului Mihai Tudose. Se va ocupa de organizarea Euro 2020 in Romania! Dezvaluirea a fost facuta de premierul Mihai Tudose, la Antena 3. ”De azi, am un nou consilier, pe probleme de sport”, a explicat pesedistul. ”In 2013, am caștigat dreptul de organizarea a unei grupe…

- Omul de afaceri ceh Petr Kellner a cumparat un trader de gaze din Voluntari, cu afaceri de 32 de milioane de lei intr-o tranzactie de circa noua milioane de euro. Trei antreprenori locali devin milionari in euro in urma acestui acord, potrivit estimarilor ZF. Miliardarul ceh Petr Kellner…

- Am scris recuperarea, nu reeducarea. Dan Diaconescu a iesit anul trecut din puscarie si multi se intreaba daca presa ar trebui sa-l recupereze sau nu. Dan Diaconescu a fost un haiduc de desene animate, dar desenele lui animate erau televiziile, politica, Romania. El stia ca aici nimeni nu se compromite…

- "Vreau sa se incheie, odata pentru totdeauna, razboiul romano-roman, altfel nu putem construi nimic și in plan general, și in plan personal. O națiune aflata in razboi, cum este Romania astazi, nu are un viitor real. Toate lucrurile sunt puse la frigider. (N.r. - Mi-ar fi placut) sa ma cert cu domnul…