Miliardarul care și-a ascuns cel mai bine averea. Pablo Escobar, Bill Gates sau Carlos Slim sunt săraci în comparație cu el Cel mai bogat om al secolului nostru este considerat Muammar al Gaddafi dictatorul libian care a fost ucis in urma cu sapte ani. Cei de la LA Times arata ca Muammar al Gaddafi avea o avere de 200 de miliarde de dolari, de doua ori mai mult decat cel mai bogat om din lume desemnat de clasamente cunoscute. Gaddafi detinea participatii in banci, investitii in companii si investitii in imobiliare, spune un oficial libian citat de presa straina. Astfel ca nu degeaba era numit "Regele regilor". Mai mult, in cei 42 de ani cat a stat la conducerea Libiei, a controlat cele mai mari rezerve de petrol… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

