Miliardarul care detine brandul de imbracaminte Asos si-a pierdut 3 copii in atentatele din Sri Lanka Miliardarul danez Anders Holch Povlsen, cel mai mare unic actionar al gigantului de imbracaminte Asos, si-a pierdut trei din cei patru copii in atacurile sangeroase care au avut loc duminica in biserici si hoteluri de lux din Sri Lanka, soldate cu sute de morti si alte sute de raniti, a relatat luni BBC, citand un purtator de cuvant.



Familia miliardarului se afla in Sri Lanka intr-o vizita de Paste. Numele celor trei copii ucisi in atentate nu au fost facute publice.



Anders Holch Povlsen detine lantul international de imbracaminte Bestseller. El este de asemenea cel mai mare

Sursa articol si foto: business24.ro

