Miliardarul american Jeffrey Epstein, bun prieten cu numeroase staruri din industria de divertisment si apropiat al unor politicieni influenti, a fost arestat in Statele Unite la intoarcerea sa dintr-o vacanta petrecuta in Franta in urma unor acuzatii de "trafic sexual", au anuntat mai multe companii mass-media americane, citate de AFP. Jeffrey Epstein, in varsta de 66 de ani, urmeaza sa se prezinte in fata unui judecator la un tribunal din New York, in cursul zilei de luni. El a fost retinut sambata pe un aeroport din New Jersey la intoarcerea cu avionul sau privat de la Paris, potrivit postului…