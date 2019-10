Stiri pe aceeasi tema

- Are 24 de ani. Merge la petreceri cu Rihanna și Bella Hadid. Se uita la meciuri de basket cu Yao Ming. Marți a devenit miliardar. Eric Tse, nascut in Hong Kong, care a absolvit Universitatea din...

- Tanar pasionat de tehnologie renunta la facultate si infiinteaza una dintre cele mai hot companii ale momentului. Nu, nu este inca un articol despre Mark Zuckerberg, desi povestea protagonistului nostru pare trasa la indigo dupa cea a fondatorului Facebook. Markus Villig stia ca vrea sa infiinteze…

- O companie americana de medicamente trebuie sa plateasca 8 miliarde de dolari daune unui barbat care nu a fost avertizat ca un medicament antipsihotic ar putea sa-i provoace creșterea sanilor.

- Un studiu recent, care foloseste date obtinute de Telescopul Spatial Kepler, arata ca in galaxia noastra ar putea exista circa 10 miliarde de planete asemanatoare cu a noastra, pe care sa existe apa in stare lichida. Telescopul Kepler (retras din activitate de NASA in 2018) Cate planete exista in univers?…

- Investitorii continua sa pompeze sume importante in industria FinTech la nivel global, dovada fiind cifrele din raportul CB Insights referitoare la evolutia acestui sector in cel de-al doilea trimestru din 2019.

- Un tanar a primit un cadou substanțial de la parinții lui, o mașina in valoare de 50.000 de dolari. Dar nu i-a placut și s-a enervat ca parinții nu i-au luat mașina pe care o voia el. Drept urmare, a impins mașina primita cadou in apele unui rau, a notat hindustantimes.com. Voia o mașina mai spațioasa!…

