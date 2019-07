Miliardar faimos, arestat pentru trafic sexual cu minore

Jeffrey Epstein a fost arestat sambata noapte in New York și se afla in custodia poliției federale. Potrivit CNN, luni va aparea in fața unui tribunal federal din New York. El a mai fost acuzat de trafic sexual și in urma cu 10 de ani, dar a evitat o condamnare majora cazand la o ințelegere, asupru criticata, cu procurorii federali din Miami, scrie New York Times.



Acuzațiile ce i se aduc vizeaza presupuse infracțiuni de trafic sexual comise intre 2002 și 2005. Infracțiunile de care este acuzat ar fi fost comise in New York și Palm Beach, in Florida. Miliardarul a primit o pedeapsa…