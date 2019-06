Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, la DC News, ca în perioada urmatoare social democratii vor initia un proiect de lege care sa ajute la întarirea monedei nationale în raport cu euro.

- Bomba zilei. Radu Mazare a EVADAT! Autoritațile sunt in alerta Bomba zilei vine din Madagascar. Radu Mazare, fostul edil al Constanței, a evadat din inchisoare. Informația a fost aflata pe surse, anunța Romania TV, care precizeaza ca oficialitațile romane nu au dorit sa comenteze dezvaluirea. Radu Mazare…

- Un roman a devenit celebru pe Instagram dupa ce a inceput sa reinterpreteze fotografii ale unor vedete din Romania, precum fashion-editorul Iulia Albu sau cantaretele Lidia Buble, Anda Adam sau Delia, dar si din afara, spre exemplu cantaretele Miley Cyrus, Rihanna, Lady Gaga sau Ariana Grande.

- Locuieste in Londra de ceva timp, dar uite unde sta DJ Wanda cand vine in Bucuresti! “Revin in Romania pentru o serie de proiecte, inclusiv alaturi de Karl, si am decis ca este mai confortabil si mai convenabil sa locuim la Radisson. Este solutia care se potriveste cel mai bine cu stilul nostru de viata.…

- Reprezentantii Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (UNPIR) spun ca schimbarile legislative din domeniul juridic dovedesc ca autoritatile nu tintesc obiective pe termen lung nici in domeniul insolventei si au dus la incalcarea principiilor constitutionale, ale recomandarilor…

- Invitata in aceasta dimineața la emisiunea GSP Live, Anamaria Branza, cea mai valoroasa scrimera din Romania, a vorbit despre procesul de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. VIDEO cu relatarea sportivei „E greu anul preolimpic, dar inca n-a inceput nebunia. Ma amuza teribil ca lumea…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 114 milioane euro in ianuarie, de 16,3 ori mai mare fata de cel inregistrat in ianuarie 2018, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicate luni. In ianuarie 2018, deficitul de cont curent a fost de 7 milioane euro, potrivit…