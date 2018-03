Stiri pe aceeasi tema

- Luna martie nu a fost friguroasa doar in Romania, ci si pe coasta de est a Statelor Unite, scrie adevarul.ro. Satul de frigul de afara, Trayvon White, un consilier municipal din Washington, a gasit tapul ispasitor. Potrivit lui, vinovati de frigul si ninsorile din martie sunt membri ai Casei Rothschild,…

- Cantareata/compozitoarea Demi Lovato a marturisit, intr-un interviu recent, ca a avut ganduri de sinucidere la varsta de sapte ani. Vedeta in varsta de 25 de ani s-a luptat cu mai multe afectiuni de-a lungul vietii – printre care tulburare bipolara, schizofrenie, depresie si anxietate. Intr-un interviu…

- Multe vedete de la Hollywood se mandresc cu copiii lor pe care, de multe ori, ii aduc la premiere sau la galele de decernare a premiilor. De exemplu, Angelina Jolie este aproape mereu insoțita de unul sau mai mulți dintre cei 6 copii. Alte vedete se dau peste cap sa-și țina copiii departe de obiectivul…

- Moon Jae-in anunța posibilitatea unui summit trilateral intre Coreea de Nord, Coreea de Sud și SUA. Președintele sud-coreean, Moon Jae-in, a declarat miercuri ca este posibil un sumit trilateral intre țara lui, Coreea de Nord și SUA. La intalnire ar urma sa participe președinții celor trei țari: Donald…

- Inițiativa denumita Google News este un program ce se focalizeaza pe jurnalism și are ca scop lupta impotriva știrilor false și ii finanțeaza pe jurnaliștii care iși publica aici conținutul. Programul ofera publicațiilor un model online de lupta impotriva proastei informari. Programul va beneficia de…

- Miley Cyrus a fost amendata cu uriașa suma de 300 milioane de dolari amenda pentru ca a furat drepturile de autor ale unui producator jamaican. Producatorul Michael May declara ca piesa “We can’t stop” lansata de Miley in 2013 este o copie exacta a piesei lansata de acesta in 1988 sub numele “We run…

- Lumea e plina de oameni frumoși care se iubesc, dar noi nu ne putem lua ochii de la vedetele noastre favorite. Iar cum iubirea nu inseamna mereu selfie-ul perfect ci felul natural de a fi langa persoana iubita, am facut un top 5 al celor #relationshipgoals cupluri de vedete. Miley Cyrus și Liam Hemsworth…

- IBM vrea sa inlocuiasca antibioticele cu molecule sintetice, cercetatorii gigantului americand crezand ca acestea au mai multe șanse sa elimine bacteriile ce devin tot mai rezistente la medicamente, scrie Popular Science . Alexander Fleming schimba istoria in anul 1928, atunci cand a descoperit penicilina.…

- Meghan Markle si printul Harry Este de la sine inteles ca nunta printului Harry cu Meghan este cea mai asteptata ceremonie a anului. Atunci cand o celebritate de la Hollywood si un membru al unei case regale sunt impreuna, este clar ca toata lumea sta cu ochii pe ei. Ricky Martin si Jwan Yosef Ricky…

- Ca și noi restul, vedetele vor sa iasa la date-uri și sa se indragosteasca, dar in felul lor exclusiv, bineințeles. Aplicația se numețte Raya și este preferata vedetele in ceea ce privește intalnirile romantice. Demi Lovato a declarat in timpul unui interviu ca a folosit aplicația, iar Amy Schumer chiar…

- Televiziunea Antena 1 a fost amendata cu 5.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru emisiuni in care cantareata de muzica populara Maria Constantin a fost acuzata de infidelitate de fostul ei partener, Marcel Toader. CNA a dat aceasta amenda pentru emisiunile „Acces…

- Fanii seriei de filme “Star wars” nu pot fi mai fericiți de atat. Daca ați revazut filmele in multe seri de maratoane, mai multa acțiune vine de acum caci se serie de episoade live-action bazate pe povestea “Star wars” vor fi produse de Disney. Jon Favreau a declarat ieri ca a inceput sa scrie scenariul...…

- Poliția din Washington a primit un apel foarte ciudat duminica dimineața de la Emily Javier. Femeia in varsta de 30 de ani a sunat sa raporteze un “accident” dupa ce și-a injunghiat iubitul cu o sabie de samurai pentru ca acesta avea aplicația Tinder pe telefon, iar femeia gasise par roșcat in cabina…

- Nu mai e un secret ca Demi Lovato se intalnește atat cu barbați cat și cu femei. Mai presus de atat, cantareața a fost mereu deschisa in ceea ce privește relațiile sale și nu a negat niciodata acest lucru. In documentarul sau pe YouTube, “Simply complicated”, Demi și-a povestit viața cu fiecare aventura…

- Site-ul de stiri polonez Onet.pl a obtinut un memoriu din Washington de pe 20 februarie despre noua lege potrivit careia este ilegala orice referire la faptul ca statul polonez sau natiunea poloneza au fost complici la crimele naziste. Informatia a fost confirmata si de alte institutii de presa de la…

- Demi Lovato este o susținatoare a oamenilor relaxați și fara probleme, așadar și-aluat apararea in fața unui celebru hater al vedetelor. Fara a-și identifica targetul, Demi a scris intr-o postare pe Twitter ca momentul in care a cantat piesa “Sorry not sorry” in fața unuia dintre cei mai notorii hateri…

- Robbie Williams se simte atacat de problemele de sanatate și cel mai mult pare sa-l deranjeze depresia. Cantarețul transmite ca simte “depresia ca pe o boala in capul sau ce vrea sa-l ucida.” Artistul este in mijlocul turneului global “Heavy Entertainment Show” și ne-a transmis cum reușește sa fie fericit…

- Intr-o lucrare, mama cantareței Demi Lovato deschide pentru prima data un subiect sensibil din viața sa. Diana De La Garza vorbește despre relația abuziva dintre ea și tatal lui Demi, Patrick. “Am crezut ca il pot schimba și cred ca asta simt toate femeile care trec prin așa ceva”, a precizat mama cantareței.…

- Presedintele PAS, Maia Sandu, sustine ca a vorbit la Washington cu reprezentanti FMI despre coruptia si ipocrizia guvernarii de la Chisinau, iar cand a intrebat de ce programul cu FMI nu contine masuri de lupta impotriva coruptiei, dupa modelul programului FMI cu Ucraina, i s-a raspuns ca „autoritatile…

- P!nk a crescut un copil cu standarde inalte, ce alege sa ajute comunitatea ori de cate ori are ocazia. La doar 6 ani, fetița cantareței face deja fapte de caritate impreuna cu cea mai buna prietena. Ele vand bomboane in backstage la concertele lui P!nk, iar banii stranși ii vor dona pentru Haiti. Willz…

- China a protestat oficial fata de impunerea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva unor intreprinderi chinezesti, acuzate ca intreprind activitati ilegale cu Coreea de Nord, relateaza duminica AFP, conform agerpres.ro. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri…

- John Kelly, seful cancelariei de la Casa Alba, si Herbert McMaster, consilierul prezidential american pentru Siguranta nationala, ar putea demisiona din cauza disputelor de lunga durata cu presedintele Donald Trump, afirma oficiali din cadrul Administratiei de la Washington citati de Reuters.

- Iohannis: Ministrul Justitiei nu a prezentat motive temeinice. Prestatia pe care a avut-o, sincer, nu mi-a placut Presedintele Klaus Iohannis sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a prezentat motive temeinice pentru revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. "Este o procedura care…

- Credeai ca doar Donald Trump poate sa faca in așa fel incat acțiunile sa scada in urma unei declarații? Ei bine, nu! A fost o saptamana grea pentru aplicația Snapchat, care oricum se afla de aproape un an intr-o situație dificila. Update-ul aplicației de saptamana asta nu a fost primit cu aprecieri…

- In timp ce Demi se pregatește pentru turneul “Tell me you love me”, cantareața iși impartașește crush-urile pe Twitter. Demi a descris intr-o postare pe Twitter un vis in care apare Drake și va anunțam de acum ca e awwwww. “Am avut un vis aseara ca mi s-a dezlegat șiretul la unul dintre pantofi așa...…

- Fetița cuplului Jay-Z și Beyonce ne arata inca odata cat de mult ii seamana mamei sale. La evenimentul NBA All Stars ce a avut loc weekend-ul trecut, superstarul in miniatura le-a furat sclipirea celorlalte vedete din sala. Cu o pereche de ochelari de soare mega cool și atitudinea necesara unei vedete,…

- Omul de afaceri Bill Gates avertizeaza ca 30 de milioane de oameni ar putea deceda, doar intr-un an. Cauza morților, potrivit acesuia, ar fi un virus mortal care se transmite prin aer. Bill Gates a tras un semnal de alarma și cere autoritaților sa finanțeze lupta impotriva unor astfel de viruși,…

- Universul “Star Wars” este intr-o continua expansiune, iar producatorii serialului “Game of thrones” David Benioff și D.B. Weiss au semnat deja actele necesare pentru a intra in universul “Star Wars”. Disney și Lucasfilm au anunțat ca pe langa continuarea trilogiei J.J. Abrams’ Skywalker, cei doi prodcatori…

- Devenita numarul unu in topul Billboard Latin airplay, Jennifer Lopez vorbește despre puterea de a fi femeie la Hollywood și mișcarea #metoo. Jenifer Lopez a fost invitat de onoare la petrecerea Guess organizata de Paul Marciano, dar asta nu a impiedicat-o pe artista sa le aclame pe femeile ce lupta…

- In lumea intreaga, astazi, este ziua de prevenire a cancerului. Anual pe glob aproximativ 8,8 milioane decedeaza prin aceasta maladie, dintre care 4 milioane sunt decese premature (varsta cuprinsa intre 30 și 69 de ani).

- Negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare la Berlin au mai inregistrat un pas decisiv. Conservatorii Angelei Merkel și social-democrații au ajuns la un acord in chestiunea reintregirii familiilor de refugiați.

- Cel de-al patrulea film din seria animata bine cunoscuta ”Toy Story” va ajunge pe marile ecrane in anul 2019, in prezent, pelicula fiind inca in stadiul de productie. Asemanator partilor precedente ale francizei, acesta va face parte tot din genul animatie si este realizat de studiourile Disney in colaborare…

- Kurt Volker, special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina lanseaza acuzații dure la adresa Rusiei, spunand ca nu se iau masuri pentru a pune capat conflictului din Ucraina, dintre fortele Kievului si separatistii prorusi

- Sute de mii de persoane au participat, sambata, in marile orase americane, la Marsul Femeilor, al doilea de acest fel dupa protestul masiv de anul trecut impotriva presedintelui Donald Trump, criticand Administratia de la Washington, relateaza The Associated Press.

- Starul filmului “Moonlight”, nominalizat la Oscar anul acesta, este destul de temator cu privire la decernari. In lumea lui Donald Trump un film ce are actori principali persoane de culoare s-ar putea sa piarda sanșele de caștig la Oscar. Jharrel Jerome a fost surprins la aeroportul din Salt Lake City…

- Statele Unite se confrunta cu "amenintari in crestere" din partea Chinei si Rusiei, "puteri revizioniste" care "incearca sa creeze o lume in conformitate cu modelele lor autoritare", a declarat, vineri, la Washington, ministrul american al Apararii, Jim Mattis, care a prezentat noua "Strategie de…

- Miley Cyrus pregatește cele mai speciale și romantice surprize cand vine vorba de iubitul sau Liam Hemsworth. Cu ocazia zilei sale de naștere (Liam a implinit 28 de ani), Miley i-a pregatit un colaj cu selfie-uri de-ale cuplului, pe care l-a postat pe Instagram impreuna cu textul: “La mulți ani celui…

- La varsta de 25 de ani, Demi Lovato nu se ferește sa posteze pe contul de Instagram fotografii provocatoare. In una din descrierile unei fotografii in costum de baie, Demi Lovato a menționat ca nu este atat de mulțumita de propriul corp, dar va inceta sa mai fie perfecționista cu privire la aspectul…

- Cantareața, in varsta de 25 ani, nu se ferește sa posteze pe contul de instagram fotografii provocatoare. In una din descrierile unei fotografii in costum de baie, Demi Lovato a menționat ca nu este atat de mulțumita de propriul corp, dar va inceta sa mai fie perfecționista cu privire la aspectul fizic…

- Președintele american este suspectat ca sufera de demența, dupa ce a baut apa intr-o maniera neindemanatica in cadrul unui eveniment oficial la Washington. In timp ce susținea un discurs despre noua strategie de siguranța naționala, Donald Trump a sorbit o gura de apa dintr-un pahar, care se afla pe…

- Demi Lovato este una dintre artistele care nu s-au ferit in ultimii ani sa dezvaluie mai mult decat era nevoie din corp. Pe contul ei de Instagram, artista are numeroase poze in ipostaze provocatoare și imbracata sumar. “Postez fotografii #nophotoshop pentru ca sunt mandra sa-mi arat corpul așa cum…

- Astazi, la #instalove, inimioara lui Alice a fost impartita in doua, de catre Miley Cyrus si Ariana Grande: “Se pare ca cele doua sunt priete bune si, mai mult chiar, formeaza un duet reusit pe scena. De data aceasta, le regasim pe o scena mai restransa, interpretand un cover dupa trupa Crowded House,…

- Adjunctul sefului misiunii diplomatice a Statelor Unite ale Americii in Romania, Abigail Rupp, a declarat joi, la o conferinta gazduita de UBB, ca Romania trebuie sa continue lupta impotriva coruptiei, lucru care va ajuta la atragerea investitorilor."Atunci cand suntem intrebati care este…

- Doua persoane au fost ranite, dintre care una grav, intr-un incendiu izbucnit luni dimineata la acoperisul Trump Tower din centrul Manhattanului, a anuntat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters. Presedintele Statelor Unite Donald Trump se afla la Washington in acel moment. …

- Actrita americana Cameron Diaz, in varsta de 45 de ani, este insarcinata pentru prima data, au anuntat in aceasta saptamana doua tabloide din Statele Unite. Intr-un set de fotografii publicate recent de tabloidul Radar Online, vedeta americana poarta o tinuta vaporoasa, iti tine o mana pe…

- Doi presupusi hackeri romani sunt acuzati de procurorii americani ca au piratat sistemul de control al camerelor de supraveghere din Washington. Potrivit autoritatilor americane, Mihai Alexandru Isvanca si Eveline Cismaru au reusit, in luna ianuarie, sa scoata din functiune doua treimi din camerele…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…