- Cantareata americana Miley Cyrus a lansat vineri un nou materialul discografic, intitulat ''She Is Coming'', potrivit Press Association. Noul EP (Extended Play) reuneste sase melodii si ii include in calitate de artisti invitati, printre altii, pe rapperii Ghostface Killah si Swae Lee,…

- Cantareata americana Taylor Swift a marturisit ca albumul sau ''Reputation'' a fost inspirat de serialul ''Game of Thrones'', informeaza vineri Press Association. Vedeta pop in varsta de 29 de ani a declarat pentru publicatia Entertainment Weekly ca a inceput…

- Albumul de succes ''Lemonade'', al cantaretei Beyonce, este disponibil si pe platformele Spotify si Apple Music, la trei ani de la lansare, potrivit Press Association. Serviciile de streaming mentionate au facut anuntul luni. Pana acum, singura modalitate de a asculta ''Lemonade'',…

- Rapperul Lil Dicky a lansat un videoclip destinat sa atraga atentia publicului cu privire la schimbarile climatice, Ariana Grande, Justin Bieber si Leonardo DiCaprio fiind doar cateva nume care apar in video-ul animat de sapte minute, lansat inainte de Ziua Pamantului, marcata pe 22 aprilie, relateaza…

- Cantareața americana Madonna a lansat piesa "Medellin", primul single de pe albumul "Madame X", care va fi lansat pe 14 iunie, relateaza contactmusic.net, potrivit Mediafax."Medellin" este o piesa in limbile engleza și spaniola, cantata impreuna cu artistul columbian Maluma. Colaborarea dintre…

- ”Țipa unii acum ca nu se fac autostrazi. Niște șmecheri zic ei ca fac un metru de autostrada. Astazi, ora 12.30 a inceput lucrul pentru primii kilometri de autostrada in Moldova, adica kilometru reali! (...) Ei fac circ, noi facem autostrazi, ei țipa, noi dezvoltam Romania. Acel om de afaceri ințeleg…

- Cantareata britanica Dido a lansat albumul de studio "Still On My Mind", dupa cinci ani de pauza, anuntand si un turneu european din luna mai potrivit news.roDupa "Girl Who Got Away" din 2013, albumul cu 12 melodii este "rezultatul parteneriatului fructuos de productie/ compozitie" cu fratele…

- Castigatorul premiului Grammy, Bryan Adams, a lansat albumul “Shine A Light”, realizat in co-productie cu compozitorul Ed Sheeran. Bryan l-a cunoscut pe Ed in Dublin, la unul dintre show-urile sale si au tinut legatura de atunci. Intr-o zi i-a trimis pur si simplu un refren, o idee de piesa, despre…