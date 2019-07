Stiri pe aceeasi tema

- David Attenborough, unul dintre cei mai influenti prezentatori TV din lume ai unor emisiuni despre natura, a spus ca decizia de luna trecuta a Marii Britanii, care a anuntat ca doreste sa devina prima tara din G7 care si-a trasat obiectivul de a ajunge la zero emisii nete de carbon pana in 2050,…

- Florin Prunea, fost jucator la Dinamo in anii '90, a vorbit despre situația complicata prin care trece din echipa din „Ștefan cel Mare". Acesta s-a aratat dezamagit de reacția agresiva a fanilor dinamoviști, care au scandat lozinci dure la adresa lui Ionuț Negoița la partida caritabila de saptamana…

- Miley Cyrus (26 ani) a fost agresata de un fan in timp ce se afla in Barcelona. Artista se afla la doar cațiva pași de soțul ei, actorul Liam Hemsworth (29 ani). Incidentul a avut loc duminica, in fața unui hotel din Barcelona, in timp ce Miley și Liam incercau sa ajunga la mașina. Mai mulți fani s-au…

- Cantareata si actrita americana Miley Cyrus a fost pipaita si sarutata fortat de catre un barbat in timp ce isi croia drum printr-o mare de fani, alaturi de sotul sau Liam Hemsworth, la iesirea din hotelul in care cuplul era cazat la

- Miley Cyrus și soțul ei, actorul Liam Hemsworth, au fost surprinși, duminica, in timp ce ieșeau din hotelul la care au stat in Barcelona, Spania. Mai mulți fani ii așteptau pe cei doi, iar unul dintre ei a facut un gest oribil. Cantareața de 26 de ani mergea in spatele soțului ei, 29 de ani, cand un…

- Problemele continua pentru Britney Spears. Managerul ei a dezvaluit ca artista ar putea fi nevoita sa renunțe la muzica din cauza starii sale psihice. Britney Spears se lupta de mulți ani cu tulburarile psihice, iar problemele de sanatate ale tatalui sau au ținut-o departe de viața artistica de ceva…

- Cantareața și actrița americana Miley Cyrus alimenteaza zvonurile ca este insarcinata printr-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare online Instagram, relateaza mirror.co.uk, potrivit Mediafax.Citește și: Un jurnalist de la BBC a fost CONCEDIAT, dupa ce l-a comparat pe bebelusul ducilor…