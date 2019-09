Stiri pe aceeasi tema

- Miley Cyrus, indragostita lulea dupa divort. Nu-si mai ascunde iubita de ochii lumii! Relatia dintre Miley Cyrus si Kaitlynn Carter este din ce in ce mai serioasa, iar cele doua par ca isi asuma iubirea si nu se mai ascund de ochii lumii. In weekend, Miley Cyrus a fost surprinsa in ipostaze tandre alaturi…

- Miley Cyrus și Kaitlynn Carter s-au mutat impreuna, dupa desparțirea de soții lor, care a avut loc luna trecuta, noteaza contactmusic.com. Autorea hit-ului ‘Wrecking Ball’ s-a apropita tot mai mult de bloggerița de 30 de ani, dupa desparțirea de soșul ei, Liam Hemsworth, luna trecuta, iar acum au trecut,…

- Miley Cyrus neaga cu vehemența comentarile internauților de pe Twitter, care susțin ca artista l-ar fi inșelat pe Liam Hemsworth. Miley afirma ca este "mai fericita ca niciodata alaturi de Kaitlynn Carter.

- Miley Cyrus a facut prima sa declarație dupa ce Liam Hemsworth a depus actele de divorț. Liam Hemsworth și Miley Cyrus au anunțat ca se separa in urma cu doua saptamani. Acum, actorul australian a cerut oficial divorțul la o instanța din Los Angeles. Starul a invocat „diferențe ireconciliabile”. Pe…

- Liam Hemsworth a confirmat desparțirea de Miley Cyrus și a declarat ca ii ureaza fostei sale soții ”sanatate si fericire”. Actorul australian a postat un mesaj pe contul sau de Instagram confirmand desparțirea și anunțand ca este o chestiune privata și nu dorește sa discute despre asta. ”Miley si cu…

- Miley Cyrus și Liam Hemsworth s-au desparțit dupa opt luni de casatorie și dupa 10 ani de relație, potrivit presei straine. "Liam și Miley au luat decizia de a merge pe drumuri separate in acest moment", a declarat o sursa apropiata de vedeta pop pentru People. "Evoluand in permanența și schimbandu-se…