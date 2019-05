Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai așteptat film al seriei „Avengers” a sosit! Iar starurile Marvel, precum și alte vedete de la Hollywood au luat cu asalt covorul roșu la una dintre cele mai dorite premiere ale industriei cinematografice. Robert Downey Jr, Scarlet Johansson, Chris Hemsworth sau Gwyneth Paltrow au stralucit la…

- Alanis Morissette a ramas insarcinata pentru a treia oara, la varsta de 44 de ani. Cum a facut anunțul pe rețelele de socializare. Alanis Morissette și soțul ei, rapperul Souleye, pe numele sau real Mario Treadway, așteapta venirea pe lume al celui de-al treilea copil. Cei doi mai au impreuna o fiica…

- Selma Blair a confruntat camerele de luat vederi in prima sa apariție publica de cand a dezvaluit ca a fost diagnosticata cu scleroza multipla. Actrița in varsta de 46 de ani s-a emoționat foarte tare cand a pașit pe covorul roșu al petrecerii Vanity Fair, de dupa gala Oscar. Blair a purtat o rochie…

- Cantareața și actrița americana Miley Cyrus, care, in decembrie 2018, s-a casatorit cu actorul australian Liam Hemsworth, spune ca se definește drept o persoana "queer", potrivit contactmusic.com, scrie Mediafax.Cyrus, in varsta de 26 de ani, și Hemsworth, in varsta de 29 de ani, au o relație…

- Adda le-a cerut fanilor sa-i impartașeasca poveștile de iubire, inainte de lansarea urmatoarei piese. Artista a fost uimita și emoționata sa afle sutele de povești de iubire impartașite tineri. Vedeta a scris un mesaj emoționant pe Instagram. „Ma bucur ca am reușit sa oferim un final fericit mai multor…

- Miley Cyrus a anunțat pe Instagram ca s-a casatorit cu Liam Hemsworth dupa o relație cu nabadai care dureaza de 10 ani. Nunta a avut loc pe 23 decembrie 2018, in Tennessee, intr-o alta casa de-a cantareței, dupa ce locuința din California i-a ars in incendiile devastatoare care au cuprins coasta de…

- Miley Cyrus și Liam Hemsworth s-au casatorit in luna decembrie a anului trecut , insa nu au vrut sa dezvaluie prea multe detalii referitoare la acest eveniment. La doua luni de la marele eveniment, artista a postat, in premiera, fotografii de la nunta lor pe Instagram. View this post on Instagram…