Miley Cyrus este acuzata de plagiat si poate pierde 300 de milioane de dolari

- Miley Cyrus a fost amendata cu uriașa suma de 300 milioane de dolari amenda pentru ca a furat drepturile de autor ale unui producator jamaican. Producatorul Michael May declara ca piesa “We can’t stop” lansata de Miley in 2013 este o copie exacta a piesei lansata de acesta in 1988 sub numele “We run…

- Cantareata americana Miley Cyrus a fost data in judecata de un compozitor jamaican privind drepturi de autor asupra piesei „We Can’t Stop”, iar el cere daune de 300 de milioane de dolari, scrie Reuters.

- Numarul romanilor cu averi de peste 5 milioane de dolari a crescut cu 13% anul trecut, la 3.720, de la 3.280 in 2016, iar al celor ce au active mai valoroase de 50 de milioane de dolari a crescut de la 210 la 240, cu 14%, arata datele companiei de consultanta imobiliara Knight Frank.

- Românii au ajuns la vânzari pe platforma Amazon de cel puțin 50 de milioane de dolari, vânzatorii din top 10 realizând anul trecut vânzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon în momentul de fața este cel mai simplu mod de a porni o afacere…

- ANAF afla saptamana viitoare daca va pierde creditul de 90 de milioane de dolari de la Banca Mondiala. Este vorba despre banii cu care Fiscul trebuia sa se modernizeze. Președintele ANAF,...

- Statele Unite au anuntat, vineri, o recompensa de cinci milioane de dolari pentru informatii care sa conduca la capturarea mollahului Fazlullah, liderul Miscarii talibanilor pakistanezi, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- In Japonia, banalele maști chirurgicale stau la baza unei industrii de milioane de dolari. Oamenii au inceput sa le poarte din motive de sanatate, dar acestea sunt folosite acum chiar și din motive ce țin de moda. Majoritatea japonezilor poarta maști chirurgicale in spațiul public. Unii ar putea crede…

- Producatorii filmului "The Wolf of Wall Street", cu Leonardo DiCaprio, vor plati guvernului american suma de 60 de milioane de dolari, ca parte a unei intelegeri dintr-o actiune judiciara in care au fost acuzati ca s-au folosit fraudulos de bani provenind dintr-un fond de stat din Malaysia.

- Mark Zuckerberg, presedinte si director general al Facebook, si-a vandut in februarie 2018 actiuni pe care le detinea in companie in valoare de aproape 500 de milioane de dolari, pentru finantarea fundatiei Chan Zuckerberg Initiative (CZI), potrivit datelor raportate de companie.

- Un singur lungmetraj va primi premiul Oscar pentru cel mai bun film la gala de duminica seara organizata de Academia de film americana, insa celelalte pelicule nominalizate la aceasta categorie au profitat din plin de publicitatea astfel dobandita si impresioneaza in box office-ul mondial, dupa ce…

- Anastacia a fost data in judecata de fostul ei manager, care sustine ca nu si-a primit procentul din incasarile generate de trei albume de studio ale cantaretei americane, o suma care se ridica la 3 milioane de dolari, informeaza tmz.com.

- Rusia a platit nici mai mult, nici mai puțin de 15 milioane de dolari Comitetului Olimpic internaționat in decembrie pentru a scapa de suspendarea care le-a permis sportivilor ruși sa participe la Olimpiada de la Pyeongchang.

- Paul Schrieffer, avocatul care a reprezentat compania Lloyd"s, a declarat, joi, ca disputa „a fost solutionata pe cale amiabila", dar nu a oferit detalii despre acordul stabilit. Avocatul rapperului nu a raspuns la solicitarea de a oferi un punct de vedere. In noiembrie, Kanye West a anulat ultimele…

- Pe 1 ianuarie 2017 valoarea unui bitcoin era de aproape 1.000 de dolari (997 de dolari, ca sa fiu mai exact); in decembrie 2017, a atins un maximum de aproape 20.000 de dolari. Aceasta crestere impresionanta a...

- Cifrele erau impresionante: 82 de magazine in martie 2006, 850 de angajati, cifra de afaceri 80 de milioane de dolari in 2005 si aproape 100 de milioane de dolari in 2006. Dar in mai 2009 o coperta a BUSINESS Magazin afisa un titlu scurt: Ultra Faliment, iar cifrele se schimbasera: datorii neachitate…

- Suma era pastrata sub forma de Nano token-uri, o moneda virtuala putin cunoscuta, numita anterior RaiBlocks. Mesajul aparut pe website-ul BitGrail anunta descoperirea unor tranzactii frauduloase, disparitia echivalentului a 170 milioane dolari din depozitele clientilor fiind raportata autoritatilor.…

- Compania Fox Film a fost data in judecata de un scenarist care sustine ca filmul „Kingsman: Serviciul secret/ Kingsman: The Secret Service” (2014) este bazat pe o lucrare a sa si nu pe benzi desenate ale Marvel. El cere plata unor daune in valoare de cel putin 5 milioane de dolari, scrie NEWS.RO,…

- Google desfasoara in prezent mai multe programe de tip „bug bounty", programe prin care cei care descopera probleme de securitate in cadrul produselor companiei sunt recompensati financiar. Google Chrome si Android sunt doar cateva din produsele in jurul carora exista astfel de programe. In…

- Serviciile de spionaj din Coreea de Sud au anunțat in Parlamentul de la Seul ca statul vecin, Coree de Nord, ar fi fost in spatele atacului cibernetic ce a dus la furtul unor monede digitale in valoare de 530 de milioane de dolari de pe platforma Coincheck din Japonia, scrie Reuters . Acesta este cel…

- Simona Halep (26 de ani) poate pierde un contract de sponsorizare în valoare de doua milioane de dolari cu o firma de cosmetice din Statele Unite. Cauza ar fi politica echipei manageriale a numarului 2 WTA.

- Actionarii Alro, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), au aprobat un plan de investitii de 61 milioane dolari pentru acest an, scrie news.ro.Combinatul de aluminiu preconizeaza pentru acest an un profit net de 42,8 milioane dolari,…

- Compania petroliera americana Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73,4 milioane de dolari, potrivit unei decizii a Curtii Internationale de Arbitraj de pe langa Camera Internationala de Comert de la Paris (ICC Paris). Statul roman va fi despagubit dupa ce Chevron…

- Sumele pe care le castiga Simona Halep gratie performantelor sportive nu mai sunt chiar atat de ametitoare dupa ce sunt supuse taxelor. Cel mai elocvent exemplu este reprezentat de premiul de la Australian Open, care aproape s-a injumatatit dupa ce castigul Simonei a fost impozitat. Simona…

- Cosmin Muntean, liderul retelei de trafic de medicamente din Cluj catre SUA, afacere care a creat un prejudiciu de aproape 15 milioane de dolari, era participant activ la protestele antiguvernamentale. El a fost surprins la manifestatii purtand o pancarta "Nu muncim noi cat puteti voi fura". Procurorii…

- Finantarea de urgenta cu mai multe sute de milioane de dolari ceruta de Agentia ONU pentru refugiati palestinieni (UNRWA) ar reprezenta ''un colac de salvare'' pentru populatia palestiniana amenintata cu inghetarea ''catastrofala'' a ajutoarelor americane, au indicat…

- ExxonMobil a lansat o licitatie pe SEAP pentru incheierea unui acord cadru privind servicii de foraj in Marea Neagra. Valoarea estimata a acordului fara TVA este cuprinsa intre 230 milioane dolari si 420 milioane dolari. Durata acordului- cadru este de 36 luni de la data atribuirii contractului.

- Wozniacki a primit un cec de 4 milioane de dolari australieni si 2.000 de puncte WTA pentru victoria sa, in timp ce Halep a fost recompensata cu 2 milioane de dolari (1,3 milioane de euro) si 1.300 de puncte.

- Enrique Iglesias a dat in judecata fosta sa companie de inregistrari, Universal Music. Starul ii acuza pe cei de la companie ca nu i-ar fi platit drepturile de autor privind distribuirea online a melodiilor sale.

- Banii le pot lua mintile unor oameni...la propriu. Stapanii unor camile si-au injectat animalele in speranta ca vor pune mana pe marele premiu. 12 camile au fost descalificate de la un traditional concurs de frumusete din Arabia Saudita dupa ce s-a descoperit ca stapanii le injectasera botox ca…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse. Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre distribuitorii oficiali…

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- Autoritatile australiene au anuntat luni o masura importanta pentru protectia Marii Bariere de Corali, insa asociatiile ecologiste sustin ca aceasta este insuficienta si solicita autoritatilor sa actioneze pentru reducerea poluarii, informeaza AFP. Marea Bariera de Corali, aceasta bijuterie…

- In anii studentiei, vazand cat de dificil era sa invete cele mai de baza functii ale platformelor de design online existente in 2006, i-a venit ideea proiectarii unei platforme mult mai simple, accesibila oricui. “Pana si pentru cele mai simple task-uri, precum trimiterea unui fisier PDF de calitate…

- Trupa britanica Radiohead o da in judecata pe artista americana Lana Del Rey, pe care o acuza de plagiat. Del Rey a confirmat pe contul ei de Twitter ca va exista un proces. Pe scurt, tipii de la Radiohead o dau in judecata pe Lana, pe motivul ca piesa acesteia, „Get Free“, lansata in 2017, seamana…

- Cantareata Lana Del Rey, in varsta de 32 de ani, o artista cunoscuta – la fel ca trupa Radiohead – pentru muzica ei melancolica, i-a asigurat pe fanii ei ca nu s-a inspirat din piesa “Creep”, lansata in 1992. Controversele vizeaza cantecul “Get Free”, o piesa…

- Aproximativ 10% dintre utilizatorii de iPhone si-ar schimba mai degraba bateria la telefon decat sa cumpere un dispozitiv nou marca Apple, potrivit unui analist financiar de la compania Barclays Capital.

- Statele Unite au dezmintit neoficial, vineri, o stire potrivit careia au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, informeaza...

- Vedeta americana Paris Hilton (36 de ani) s-a logodit cu actorul Chris Zylka (32 de ani), cunoscut din serialul de televiziune „The Leftovers“, dupa ce acesta a cerut-o in casatorie in weekend, in timp ce se aflau la schi in Aspen, Colorado.

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar.''Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- Filmul "Star Wars: The Last Jedi", al optulea lungmetraj din franciza "Razboiul stelelor", s-a mentinut pe primul loc in box office-ul nord-american in cel de-al doilea weekend de proiectii in cinematografele din Statele Unite si Canada, informeaza AFP. Dupa ce a obtinut incasari de…

- Miliardarul american Bob Parsons le-a oferit prime in valoare de 1,3 milioane de dolari angajaților sai. El a anunțat ca va oferi aceste prime, dupa ce a Donald Trump a semnat legea reformei fiscale, care prevede scutiri generoase de taxe pentru cei mai bogați americani, relateaza Forbes.com. Bob Parsons,…

- Sinteza contine 57 de pagini si dezvaluie si cum au fost furati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat sau in care au ajuns.Sinteza a fost primita impreuna cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll si Steptoe & Johnson, care informeaza periodic Banca Nationala…

- In bugetul anual de 600 de miliarde de dolari, Departamentul Apararii din SUA a avut, timp de cinci ani, un capitol special, care valora 22 de milioane de dolari: Programul Avansat de Identificare a Amenințariilor Aerospațiale

- Aceste vedete se bucura de un succes net mai mare decat al soțului sau iubitului lor și, drept urmare, caștiga mai multe milioane de dolari decat cei cu care iși impart viața și, iata!, caștigurile. Nicole Kidman Caștigatoarea Oscarului, care și-a facut cunoscut talentul actoricesc in producții precum…

- Fostul baschetbalist american Michael Jordan este sportivul cel mai bine platit din toate timpurile, avand o avere estimata la 1,85 miliarde dolari, conform clasamentului publicat de revista americana Forbes, informeaza AGERPRES . “Air” Jordan a realizat cea mai mare parte a veniturilor sale in urma…