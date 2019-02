Stiri pe aceeasi tema

- Miley Cyrus a declarat pentru Vanity Fair ca ea si sotul ei, Liam Hemsworth, "redefinesc" relatiile moderne, relateaza vineri Press Association. Cantareata a afirmat ca legatura ei nu are prea mult de-a face...

- Miley Cyrus iși dorește o familie alaturi de proaspatul ei soț, Liam Hemsworth, potrivit contactmusic.com. Cantareața in varsta de 26 de ani s-a casatorit, in cadrul unei ceremonii secrete, luna trecuta, cu Liam, iar surse apropiate celor doi au spus ca sunt pregatiți sa treaca la nivelul urmator și…

- Cantareața și actrița Miley Cyrus si actorul Liam Hemsworth s-ar fi casatorit duminica, ceremonia fiind una discreta, potrivit unor inregistrari video aparute pe rețelele de socializare online, informeaza huffingtonpost.com, conform Mediafax.Inregistrarile au fost publicate de Conrad Carr,…

- Cantareata si actrita Miley Cyrus si actorul Liam Hemsworth s-ar fi casatorit duminica, ceremonia fiind una discreta, potrivit unor inregistrari video aparute pe retelele de socializare online, informeaza huffingtonpost.com, informeaza Mediafax.Inregistrarile au fost publicate de Conrad Carr,…

- Miley Cyrus le-a promis fanilor ca anul urmator va lansa multa muzica noua. Faimoasa cantareața s-a intors recent in atenția publicului cu single-ul country intitulat ‘Nothing Breaks Like a Heart’, o colaborare cu autorul hit-ului ‘Uptown Funk’, Mark Ronson. Vedeta in varsta de 25 de ani – care este…