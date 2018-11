Nothing Breaks Like A Heart, noua piesa a cantareței Miley Cyrus (in colaborare cu Mark Ronson pentru videoclip) este puternica pentru ca poarta un puternic mesaj social. Speram ca va incepe in sfarșit cineva și din muzica pop sa se prinda ca fara mesaj social nici macar muzica nu are cum sa reziste prea mult... Read More Post-ul Miley Cyrus are o piesa noua și un clip cu un mesaj puternic social apare prima data in TaBu .