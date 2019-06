Stiri pe aceeasi tema

- Miley Cyrus și soțul ei, actorul Liam Hemsworth, au fost surprinși, duminica, in timp ce ieșeau din hotelul la care au stat in Barcelona, Spania. Mai mulți fani ii așteptau pe cei doi, iar unul dintre ei a facut un gest șocant, scrie libertatea.ro.

- Miley Cyrus și soțul ei, actorul Liam Hemsworth, au fost surprinși, duminica, in timp ce ieșeau din hotelul la care au stat in Barcelona, Spania. Mai mulți fani ii așteptau pe cei doi, iar unul dintre ei a facut un gest oribil. Cantareața de 26 de ani mergea in spatele soțului ei, 29 de ani, cand un…

- Cantareata americana Miley Cyrus a lansat un nou materialul discografic, intitulat ”She Is Coming”, potrivit Press Association. Noul EP (Extended Play) reuneste sase melodii si ii include in calitate de artisti invitati, printre altii, pe rapperii Ghostface Killah si Swae Lee, precum si pe solistul…

- Cantareata americana Miley Cyrus a lansat vineri un nou materialul discografic, intitulat ''She Is Coming'', potrivit Press Association. Noul EP (Extended Play) reuneste sase melodii si ii include in calitate de artisti invitati, printre altii, pe rapperii Ghostface Killah si Swae Lee,…

- Cantareața și actrița americana Miley Cyrus alimenteaza zvonurile ca este insarcinata printr-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare online Instagram, relateaza mirror.co.uk, potrivit Mediafax.Citește și: Un jurnalist de la BBC a fost CONCEDIAT, dupa ce l-a comparat pe bebelusul ducilor…

- Fanii lui Miley Cyrus cred ca artista este insarcinata, in pofida faptului ca soțul ei, Liam Hemsworth spune ca „au prea mulți caini” pentru a forma o familie. Miley a facut valuri pe internet dupa ce a postat o fotografie și un mesaj criptic. In imagine apare Cyrus alaturi de Hemsworth, inainte de…

- Miley Cyrus a aratat superb la premiera filmului „Avengers: Endgame”, unde a aparut la brațul soțului ei, actorul Liam Hemsworth. Dupa ce a obișnuit intreaga lume cu aparițiile sale extravagante și nonconformiste, artista a apelat, de aceasta data, la un look cuminte, dar elegant și plin de stil. Miley…