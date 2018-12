Miley Cyrus a purtat un tricou cu un puternic mesaj social

Stiri pe aceeasi tema

- Nothing Breaks Like A Heart, noua piesa a cantareței Miley Cyrus (in colaborare cu Mark Ronson pentru videoclip) este puternica pentru ca poarta un puternic mesaj social. Speram ca va incepe in sfarșit cineva și din muzica pop sa se prinda ca fara mesaj social nici macar muzica nu are cum sa reziste…

- In timp ce in restul lumii scenariul inca face parte dintr-o lume imposibila și distopica, in China, milioane de cetațeni chinezi au zborurile sau rezervarile de tren blocate, in timp ce Beijingul incearca sa puna in aplicare controversatul sau sistem de “credit social”. Sistemul va permite guvernului…

- Mel B a descris cu lux de-amanunt intr-o carte autobiografica perioada neagra din viața sa, atunci cand a incercat sa-și puna capat zilelor. Cantareața a marturisit in volumul Brutally Honest ca a fost la un pas sa moara, in 2014, dupa ce a inghițit 200 de pastile. Atunci s-a produs declicul, iar vedeta…

- De cand au devenit „prințese”, Kate Middleton și Meghan Markle sunt foarte atente la ținutele lor. Amandoua sunt style icon, chiar și in timpul sarcinii. Pe soția prințului William am vazut rochii de gravida superbe, insa nici fosta actrița americana nu se lasa mai prejos. In timp ce ducesa de Cambridge…

- Cantareața irlandeza Sinead O’Connor a anunțat ca a convertit la islamism și le-a mulțumit musulmanilor pentru sprijinul lor. Artista, cunoscuta mai ales pentru versiunea sa a hit-ului din 1990 compus de Prince – piesa Nothing Compares 2 U, a spus ca și-a schimbat numele in Shuhada. Ea a spus ca decizia…

- Este foarte greu sa crezi ca Jennifer Lopez are intr-adevar 49 de ani, judecand dupa ultima fotografie pe care a postat-o pe contul de Instagram. Mai e și mama, pe deasupra, de gemeni. Cantareața a starnit o mulțime de reacții puternice, dupa ce s-a fotografiat intr-o rochie grena, mulata pe corp, incordandu-și…

- Noah Cyrus, sora mai mica a nonconformistei Miley Cyrus, a plans atat de mult dupa desparțirea de iubitul ei, incat lacrimile ei au umplut o sticla. La propriu! Lacrimi, pe care, fara nicio urma de gluma, le-a scos la vanzare pentru suma de 12.000 de dolari. Se pare ca dragostea ei pentru rapperul Lil…