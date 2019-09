Stiri pe aceeasi tema

- Renumita interpreta de muzica populara Maria Ciobanu a facut marturisiri despre viața sa intr-un interviu pentru Antena Stars. Cantareața de muzica populara Maria Ciobanu, in varsta de 82 de ani, a stat in ultimii ani mai mult in America. Artista a afirmat ca mai vrea sa stea cel mult doi ani peste…

- Miley Cyrus pare sa sufere de anorexie. Vedeta a postat pe Instagram o serie de fotografii in care apare atat de slaba incat i se vad coastele. Imbracata intr-o bustiera neagra și o pereche de pantaloni scurți, artista lasa la vedere corpul extrem de subțire. View this post on Instagram Consistency…

- Jessie J a scris un cantec de dragoste pentru iubitul ei, Channing Tatum. Cantareata de 31 de ani a interpretat, in weekend, la un mic show susținut in Los Angeles, o piesa, fara nume inca. Versurile spuneau: „Unde vei merge, vreau sa te urmez, sa ne facem astazi o promisiune. Sa ramanem nemișcați,…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, prevazuta la 31 octombrie, "este un moment tragic pentru Europa", a declarat presedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-un interviu publicat duminica de cotidianul spaniol El Pais si preluat de AFP. Seful executivului…

- Dupa o relație cu multe desparțiri și impacari, Liam Hemsworth a pus piciorul in prag și i-a cerut lui Miley Cyrus divorțul! Acesta a ajuns la o instanta din Los Angeles, Statele Unite ale Americii, semn ca acum chiar nu mai este loc de impacare.

- Anghel Damian a cucerit romanii in primul sezon „Vlad”, prin interpretarea personajului Adrian, iar pentru cel de-al doilea sezon al serialului, care va fi difuzat in aceasta toamna, laPro tv, actorul a trecut din fața camerei de filmat la masa de scris. Anghel nu este strain de scris, avand experiența…

- Britney Spears, in varsta de 37 de ani, a aparut pentru prima data pe covorul roșu la brațul iubitului ei, Sam Asghari (25 ani). Cei doi au participat la premiera filmului „Once Upon a Time in Hollywood” din Los Angeles. Deși formeaza un cuplu din anul 2016, Britneay Spears și mai tanarul ei iubit nu…