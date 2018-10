Stiri pe aceeasi tema

- Politistii galateni au retinut un tanar de 16 ani, dupa ce au stabilit ca aceasta este autorul mai multor furturi comise la o societate comerciala din Galati. Adolescentul va fi prezentat in fata unui procuror, cu propunerea de a fi arestat preventiv.

- UNTOLD 2018 a inregistrat un nou record de asistența. Oamenii din Cluj pot marturisi faptul ca orașul pare invadat in momentul in care incepe festivalul de muzica electronica. Daca in ediția trecuta Untold a reușit sa atraga 330.000 de participanți in cele 4 zile de festival, anul acesta organizatorii…

- Clujul se pregatește sa deschida porțile pentru unul dintre cele mai așteptate festivaluri. Untold iți coloreaza vara cu un line-up care include 234 de DJ și artiști intre 2 și 5 august. Cei mai așteptați sunt Black Eyed Peas, The Prodigy și Armin van Buuren. Ce te așteapta Festivalul, ajuns la a 4-a…

- Ken Kiefer, celebrul fotograf care face ședințe foto spectaculoase in apa, vine cu o noua idee ambițioasa. Cel mai nou gand al lui a fost sa pozeze modele langa falcile unor crocodili uriași și exact asta a și facut. Kiefer a fotografiat-o pe soția lui Kimber și pe modelul Melodie Trevino intr-un golf…

- Mara Martin a defilat pe podiumul unui hotel din Miami in timp ce isi alapta la san fiica de 5 luni. Modelul a participat duminica la Miami Swim Week și a prezentat un costum de baie auriu. Pe durata defilarii, Mara a tinut-o in brate pe micuta Aria, care se hranea de la pieptul mamei, in aplauzele...…

- Un grup de cercetatori de la Institutul de Cercetari din Panama a anunțat ca maimuțele capucin care traiesc pe o insula din apropiere se comporta ciudat. Oamenii de știința au mers pe insula Jicaron, in largul coastei Panama, sa studieze plantele de acolo, dar au fost surprinși de acțiunile maimuțelor…

- „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari”, regizat de Radu Jude, a caștigat, sambata, cu Marele premiu – Globul de Cristal la gala celei de-a 53-a ediții a Festivalului de Film de la Karlovy Vary. „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari” este primul lungmetraj romanesc…