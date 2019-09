Milcev (EY): Taxarea suplimentara a pensiilor, un precedent periculos in zona fiscala

Taxarea suplimentara a pensiilor reprezinta o solutie fiscala la o problema nefiscala, iar aceasta poate aduce foarte multe incurcaturi si un precedent periculos in zona fiscala, a declarat, luni, Alex Milcev, partener, liderul departamentului de Asistenta Fiscala si Juridica, EY Romania, in cadrul unei conferinte in care au fost prezentate rezultatele unui sondaj privind principalele masuri de politica fiscala.