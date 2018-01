Milano contesta relocarea Agentiei Europene a Medicamentului la Amsterdam

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a incercat marti sa minimalizeze un raport pesimist privind situatia economica a tarii dupa iesirea sa din Uniunea Europeana susceptibil sa alimenteze perceptia ca guvernul nu este suficient de pregatit, relateaza AFP si Reuters. Articolul dezvaluit de Buzzfeed constituie…

- Guvernul Italiei va cere Uniunii Europene sa anuleze decizia de mutare a Agentiei Europene a Medicamentului (AEM) in Olanda, insistand pentru transferul in orasul italian Milano, afirma surse citate de publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera.

- Trei persoane au murit joi, in urma deraierii unui tren, in apropiere de Milano, a declarat un reprezentant al pompierilor intr-un organism local de criza pentru Reuters. Potrivit informațiilor Digi24, printre raniți se afla și un roman. Din fericire, acesta a suferit rani...

- Intre trei si cinci persoane au murit joi, in urma deraierii unui tren, in apropiere de Milano, a declarat un reprezentant al pompierilor intr-un organism local de criza pentru Reuters, citat de digi24.

- Austria a avertizat luni ca intentioneaza sa dea in judecata Comisia Europeana (CE) pentru ca a permis Ungariei extinderea centralei sale nucleare de la Paks, sustinand ca nu considera energia nucleara un mod de a combate schimbarile climatice sau ca fiind in interesul comun european, transmite Reuters,…

- Emisarul special al ONU pentru Siria a afirmat miercuri ca a invitat guvernul sirian si opozitia la o reuniune speciala care va avea loc saptamana viitoare la Viena, in Austria, relateaza Reuters.Intr-un comunicat, Staffan de Mistura a afirmat ca intrevederea din 25-26 ianuarie se va axa pe…

- Guvernul nu va trimite inca personal american inapoi la Ambasada Statelor Unite din Havana, a declarat marti un oficial american pentru Reuters, pe fondul preocuparilor legate de ceea ce Washingtonul numeste atacuri sonice care au imbolnavit mai mult de 20 de diplomati. Oficialul s-a exprimat cu…

- Informația este publicata de Reuters, care citeaza surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In august, Air Berlin si-a declarat insolventa, dupa ce principalul sau actionar, compania Etihad Airways din Abu Dhabi, a incetat sa ii mai acorde sprijin financiar. Acest anunt a obligat Guvernul…

- Guvernul japonez a aprobat marti desfasurarea viitoare in tara a dispozitivului terestru de interceptare a rachetelor Aegis Ashore cu baterii ale armatei americane, pentru a contracara mai bine un posibil atac cu rachete balistice din partea Coreii de Nord, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Guvernul francez a exclus varianta de a face concesii majore spre autonomia dorita de nationalistii din Corsica dupa victoria lor la alegerile regionale, insa a precizat ca este deschis la discutii care sa tina cont de caracterul special al insulei, relateaza Reuters.Intr-un scrutin desfasurat…

- Greva generala a provocat deja intreruperi si intarzieri in traficul terestru, dar si in cel aerian si naval, aeronavele inregistrand anulari ale unor curse si provocand aglomeratie si intarzieri pe aeroportul din Atena. De asemenea, navele raman ancorate in porturi timp de 24 de ore, in semn…

- Guvernul britanic le va oferi parlamentarilor posibilitatea de a superviza intr-o mai mare masura procesul desprinderii de Uniunea Europeana, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters. Aceasta concesie, menita a preveni o potentiala rebeliune in parlament,…

- UE: Romania sa puna corect in aplicare directivele privind migratia. Polonia, Ungaria si Cehia, date in judecata Comisia Europeana va reclama Polonia, Ungaria si Republica Ceha la Curtea de Justitie a UE in legatura cu faptul ca nu si-au respectat obligatiile legale privind transferul solicitantilor…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters, preluata…

- Guvernul britanic isi prezinta luni noua strategie industriala, o strategie care pune accent pe investitii in patru sectoare-cheie, miza fiind prevenirea unor eventuale probleme cauzate de iesirea din Uniunea Europeana si cresterea productivitatii, transmite Reuters online.

- Guvernul britanic a redus estimarile referitoare la cresterea economica si a revizuit in crestere planurile de imprumut pana in anii 2020, dar ministrul de Finante a anuntat miercuri o serie de masuri de suplimentare a cheltuielilor, pentru a recastiga alegatorii, relateaza Reuters, scrie news.ro.Hammond…

- Romania a obținut 7 puncte dupa primul tur, mai multe decat reprezentantele Germaniei, Franței, Austriei, Bulgariei sau Belgiei. Este rezultatul unei bune strategii a Guvernului (prin miniștrii sai - Victor Negrescu și Teodor Meleșcanu) care a evitat o asociere cu statele de la Vișegrad și a preferat…

- Sluga la casa mare! De ce am pierdut mutarea Agenției Europene a Medicamentului la București. Așa cum spuneam de ieri, pentru ca nu a fost vorba niciodata sa o avem! EvZ de azi revine cu un articol legat de eșecul mutarii Agenției Europene a Medicamentului (EMA) la București.

- Dosarul de candidatura pentru relocarea sediului Agentiei Europene a Medicamentului a fost realizat de institutiile centrale ale statului, nu de municipalitate, transmite, marti, Primaria Capitalei, precizand ca nu a avut nicio legatura cu alegerea cladirii propusa de Romania pentru gazduirea EMA.…

- Dosarul de candidatura pentru relocarea sediului Agentiei Europene a Medicamentului a fost realizat de institutiile centrale ale statului, nu de municipalitate, arata Primaria Capitalei, precizand ca nu a avut nicio legatura cu alegerea cladirii propusa de Romania pentru gazduirea EMA. Municipalitatea…

- Inaltul oficial european a reiterat promisiunea unui acord de liber schimb cuprinzator dupa ce Marea Britanie va parasi Blocul comunitar, in martie 2019, daca vor fi rezolvate problemele privind factura de Brexit si frontiera irlandeza. "Daca reusim sa negociem o iesire ordonata [a Marii…

- Orasul Amsterdam a obtinut luni victoria in competitia cu privire la gazduirea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care urmeaza sa paraseasca Londra din cauza Brexitului, in urma unui vot organizat la Bruxelles, a anuntat luni presedintia Uniunii Europene, relateaza AFP. Guvernul Estoniei,…

- Romania a iesit din cursa pentru relocarea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) de la Londra la Bucuresti, ca urmare a BREXIT-ului, in urma unui vot acordat astazi de Comisia Europeana, potrivit „Financial Times“.

- Consilierul general PNL Ciprian Ciucu critica infrangerea Romaniei in cursa pentru relocarea Agentiei Europene a Medicamentului si spune ca administratia condusa de Gabriela Firea a tratat in mod superficial aceasta competitie. Ciucu sustine ca, in loc sa lucreze cu experti si romani aflati in functii…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa. Potrivit unor surse…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa.Potrivit unor surse diplomatice…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa. Potrivit unor surse diplomatice citate…

- Orașul olandez Amsterdam a fost desemnat, luni seara, pentru a gazdui sediul Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmit agențiile internaționale de presa. Potrivit unor surse diplomatice…

- Agentia Europeana a Medicamentului are un nou sediu! Orasele Milano si Amsterdam au intrat in runda finala de vot pentru desemnarea viitorului sediu al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite…

- Milano, Amsterdam si Copenhaga sunt orasele finaliste in competitia intre statele UE in vederea gazduirii Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), au anuntat luni reprezentanti danezi la Uniunea Europeana, relateaza The Associated Press. Bucurestiul s-a aflat printre cele 19 orase care au candidat…

- Orașele Milano și Amsterdam au intrat in runda finala de vot pentru desemnarea viitorului sediu al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand surse diplomatice. …

- Orasele Milano si Amsterdam au intrat in runda finala de vot pentru desemnarea viitorului sediu al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, transmite Reuters, citand surse diplomatice.

- Romania a iesit din cursa pentru relocarea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) de la Londra la Bucuresti, ca urmare a BREXIT-ului, in urma unui vot acordat astazi de Comisia Europeana, potrivit „Financial Times“.

- Orașele Milano, Amsterdam și Copenhaga s-au plasat, in aceasta ordine, pe primele trei poziții in prima runda de vot și vor intra un turul doi pentru desemnarea viitorului sediu al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va trebui sa fie mutat de la Londra in perspectiva ieșirii Marii Britanii…

- Bucurestiul a ratat intrarea in runda finala a competiției pentru gazduirea Agenției Europene a Medicamentului (EMA), informeaza agentia Reuters, citata de HotNews.ro. In urma votului de azi, Milano (Italia) e pe primul loc, urmand sa se bata pentru gazduirea agenției ...

- Romania a ieșit din cursa pentru relocarea Agentiei Europene a Medicamentului! Decizia a fost luata luni, in urma unui vot secret exprimat pe baza criteriilor politice. Dupa primul tur, in joc au ramas, pentru runda a doua doar 3 țari: Italia, prin Milano, Olanda, prin Amsterdam, și Danemarca, prin…

- Lupta pentru relocalizarea unor agenții europene, in urma Brexitului, se incheie azi, 20 noiembrie, cand 27 de state trebuie sa aleaga orașul care sa gazduiasca Agenșia Europeana a Medicamentului (EMA) și Autoritatea Europeana Bancara (EBA).

- In cursul zilei de luni, la Bruxelles, se va vota orașul care va gazdui noul sediu al Agenției Europene a Medicamentului dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Bucureștiul alturi de alte 18 orașe s-au inscris in aceasta cursa. Relocarea AEM va fi decisa, luni, in urma unui vot secret care…

- Ministrii care participa luni la Consiliul UE pentru Afaceri Generale au pe agenda si un complicat vot in urma caruia va fi ales orasul ce va gazdui viitorul sediu al Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care va fi mutat de la Londra odata cu iesirea Marii Britanii din UE, relateaza agentia…

- Miniștrii care participa luni la Consiliul UE pentru Afaceri Generale au pe agenda și un complicat vot in urma caruia va fi ales orașul ce va gazdui viitorul sediu al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va fi mutat de la Londra odata cu ieșirea Marii Britanii din UE, relateaza agenția…

- Miniștrii care participa luni la Consiliul UE pentru Afaceri Generale au pe agenda și un complicat vot in urma caruia va fi ales orașul ce va gazdui viitorul sediu al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), care va fi mutat de la Londra odata cu ieșirea Marii Britanii din UE, relateaza agenția…

- Producatorii Internaționali de Medicamente transmit un mesaj angajaților Agenției Europene a Medicamentului (EMA), prin care susțin ca Bucureștiul ar putea gazdui angajații EMA, fara sa-i dezamageasca. Se apropie data la care „in marja Consiliului Afaceri Generale” de la Bruxelles se va decide in…

- Autoritațile ruse au insarcinat companiile mari sa pregateasca comunicate, in baza carora realizarile actualei conduceri a țarii sa poata fi puse in știri intr-o lumina pozitiva, anunța Reuters, care citeaza textul circularei, ce a fost trimisa de catre Ministerul Energiei din Rusia unui numar de 45…

- Presedintele Executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) nu va fi gazduita la Bucuresti, semn ca "EMA nu cred in PSD", el declarandu-se "aproape sigur" ca sediul institutiei va fi la Bratislava.Financial Times a relatat joi ca cele mai mari sanse pentru a…

- Guvernul indian a declarat stare de urgenta in privinta sanatatii in capitala New Delhi si a impus restrictii de transport, pe fondul nivelului ridicat al poluarii din regiune, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Guvernul indian a declarat, joi, stare de urgenta in privinta sanatatii in capitala New Delhi si a impus restrictii de transport, pe fondul nivelului ridicat al poluarii din regiune, relateaza site-ul agentiei Reuters. Ministerul indian al Sanatatii a declarat o urgenta de sanatate publica…

- Slovacia si Italia au prezentat ofertele cele mai bune pentru aceasta initiativa, dar Olanda (pentru Amsterdam) si Danemarca (Copenhaga) sunt vazute drept competitoare importante. Candidatura slovaca este vazuta de oficialii europeni citati de Financial Times ca fiind cea mai puternica din…

- Orasele Bratislava si Milano sunt favorite sa gazduiasca Agentia Europeana a Medicamentului (AEM) dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, au precizat joi mai multi oficiali europeni citati de publicatia The Financial Times.

- Ministrul britanic pentru dezvoltare internationala, Priti Patel, ar putea avea viitorul compromis in guvernul condus de Theresa May, dupa ce cotidianul The Sun a relatat ca Patel a avut inca doua intalniri neautorizate cu politicieni israelieni, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Potrivit…