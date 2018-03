Stiri pe aceeasi tema

- Inchisoare pe viata – aceasta este pedeapsa primita de botosaneanul Madalin Miki Lupu, banuit de dublu asasinat, dupa crimele comise in vara lui 2017. Trimis in judecata pentru omor calificat, tentativa la omor calificat si talharie calificata in cazul crimei din judetul Alba, botosaneanul si-a primit…

- Un barbat din Radauti, care se afla in penitenciar pentru executarea mai multor pedepse cumulate, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Suceava intr un alt dosar, de tainuire, la o pedeapsa de 225 de ani de inchisoare, insa va executa 30 de ani, informeaza Agerpres.ro. Ovidiu Rusu, in varsta…

- Un inculpat judecat pentru inselaciune dupa ce a cumparat masini de lux si nu a mai platit ratele, a fost condamnat, definitiv, la Curtea de Apel Alba Iulia, la 4 ani si 11 luni de inchisoare cu executare.

- Procesul crimei de la Partoș a continuat la Tribunalul Alba, cu un nou termen. Doar unul dintre cei doi martori citați s-a prezentat. Este vorba despre taximetristul care l-a dus pe inculpatul Madalin Miki Lupu la Cluj Napoca, imediat dupa crima. Marturia acestuia intarește poziția acuzarii, plasandu-l…

- Ioan Becali afla luni daca va fi eliberat din pușcarie. A cerut eliberarea condiționata. Fostul impresar, 65 de ani, a cerut Judecatoriei Slobozia sa fie eliberat condiționat, dupa ce a fost condamnat in dosarul „Mita pentru judecatoare”. Incarcerat in urma cu doua saptamani, fostul impresar afla luni…

- Un adolescent galez in varsta de 17 ani a fost condamnat la inchisoare pe viata dupa ce a fost gasit vinovat de planuirea unui atac terorist la un concert pe care cantaretul Justin Bieber l-a sustinut in Cardiff, scrie nme.com. Tanarul a fost arestat de politie pe 30 iunie, ziua in care a avut loc…

- Avocatul-vedeta Valerian Manzat, incarcerat pentru escrocherie, a pierdut si ultima speranta. Curtea Suprema de Justitie a mentinut verdictul Curtii de Apel prin care a fost condamnat la noua ani de puscarie. Asta inseamna ca Manzat a epuizat toate caile nationale de atac.

- TRAGEDIU O femeie de 80 de ani, Maria Putanu, din satul Armasoaia, comuna Pungesti, si-a pierdut viata intr-un incendiu devastator, care i-a cuprins in seara de 28 februarie, casa. Focul i-a mistuit batranei casa si i-a luat viata. Batrana locuia singura, dar de ceva vreme mai statea cu ea inca o femeie…

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar de omor cu un inculpat in varsta de 30 de ani si victima de 48 de ani. Instanta a mentinut prin decizia din 19 februarie 2018 pedeapsa de 17 ani de inchisoare pentru inculpatul Iacob Florin, care are 6 copii minori, pronuntata de…

- Curtea de Apel Alba Iulia a discutat marti, 20 februarie, situatia afaceristului italian Ariganello Pasqualino, solicitat de autoritatile din Italia pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 20 de zile de inchisoare.

- Fostul director al Sucursalei Volksbank Gaesti, piteșteanul Iulian Nistor, a fost condamnat de magistrații Curții de Apel Ploiești la 3 Post-ul GAEȘTI: Fost director de banca, condamnat pentru ca a transferat ilegat bani in conturi personale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Horia Georgescu a fost condamnat la inchisoare. Fostul director al Agenției Naționale de Integritate a fost condamnat, miercuri, la patru ani de inchisoare de magistrații Curții de Apel București. Aceeași pedeapsa a fost pronunțata in cazul avocatei Ingrid Mocanu. Decizia instanței nu este definitiva,…

- Ahmad Khan Rahimi, cetatean american de origine afgana, a fost condamnat la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in anul 2016, in cartierul Chelsea din New York, soldate cu ranirea a 30 de persoane, potrivit site-ului postului BBC News online.

- In 17 septembrie 2016, Rahimi a amplasat doua bombe in Manhattan. Doar una dintre ele a explodat si a ranit 31 de oameni. A fost primul atentat la New York, dupa cele din 11 septembrie 2011. Rahimi, in varsta de 30 de ani, a intrat in Statele Unite in 1995, impreuna cu familia, si a obtinut…

- In data de 2 februarie 2018, Tribunalul Alba a prezentat Bilantul activitatii desfasurate in cursul anului 2017, in cadrul Adunarii generale a judecatorilor, organizata la sediul acestei instante. La sedinta de bilant au participat, alaturi de judecatorii Tribunalului Alba domnul judecator Mocan Aurelian…

- Fostul ministru Codrut Seres, care a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare in dosarul Hidroelectrica si la patru ani si opt in cel al privatizarilor strategice, este un om liber incepand de luni. Odata cu eliberarea au aparut si primele reactii ale fostului membru al Guvernului.

- Ciprian Sabin Mares, maior in cadrul Serviciului Roman de Informatii Arad, a fost condamnat, joi, la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru trafic de droguri, de magistratii Curtii de Apel Timisoara, dupa ce initial primise o pedeapsa cu suspendare, la Tribunalul Arad,transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat in varsta de 45 de ani din comuna Cenade, judetil Alba, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru tentativa de omor. Birsan Nicolae este judecat dupa ce a injunghiat un om pe strada. Prima hotarare in acest dosar a fost pronuntata la Tribunalul Alba in 22 ianuarie 2018.

- DECIZIE….Condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, Adrian Nistoreanu, vasluianul trimis in judecata pentru trafic de droguri alaturi de Constantin Neculae, zis Jean Valjean, si de Constantin Constandache, scapa de gratii dupa ce magistratii Curtii de Apel Iasi au decis suspendarea executarii…

- Un judecator din cadrul Judecatoriei Drochia isi va petrece urmatorii 7 ani dupa gratii, fiind gasit vinovat de corupere pasiva. Totodata, magistratul va fi obligat sa plateasca 160.000 de lei si nu va dreptul sa ocupe anumite functii publice timp de 10 ani.

- Un fost reprezentant al societatii Mia Carn Product SRL Miraslau, cu o cariera infractionala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inselaciune, delapidare si infractiuni la legea cecului, de catre o instanta a Curtii de Apel Alba Iulia.

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost condamnat, miercuri, la 12 ani si o luna de inchisoare pentru coruptie si spalare de bani, sentinta fiind pronuntata de cei trei judecatori ai Curtii de Apel din Porto Alegre.Potrivit AFP, pedeapsa poate fi pusa in aplicare doar…

- Tribunalul Alba a demarat luni, 22 ianuarie, cercetarea judecatoreasca in dosarul crimei din Partos, in care este judecat pentru omor calificat, respectiv tentativa la omor calificat, un barbat in varsta de 25 de ani din Botosani. Inculpatul a recunoscut in fata instantei faptele pentru care este judecat,

- Revelino Plesa, barbatul din Suceava care a ucis un italian din gelozie, iși va petrece urmatorii 14 ani in spatele gratiilor. Suceveanul, in varsta de 41 de ani, condamnat pentru omor, a fost ridicat de polițiști din Burdujeni, unde a fost plasat in arest la domiciliu. Barbatul a fost condamnat definitiv…

- Procesul crimei de la Partoș, fapta ce a tulburat linistea orasului Alba Iulia, in vara anului trecut si a ingrozit o tara intreaga, continua la Tribunalul Alba. Madalin Miki Lupu din Botosani a recunoscut ca a ucis o femeie din Partoș și l-a ranit grav pe fiul acesteia, dar și ca, la scurt timp dupa…

- Fostul primar din Bran, Gheorghe Hermeneanu, a fost condamnat definitiv la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare. Fostul primar din Bran a fost prins in flagrant in timp de lua mita 5.000 de lei. Instan’a Curtii de Apel Brasov l-au condamnat pe Gheorghe Hermeneanu la 2 ani si 8 luni de inchisoare…

- Un barbat din Caras-Severin a fost arestat pentru o dubla crima cu atat mai sinistra, cu cat victimele sunt propriii copii. Individul a luat viata unei fetite si viata unui baietel care abia se nascusera si le-a ascuns trupurile sub o stanca. Anchetatorii vor apela la psihologi ca sa afle ce s-a intamplat…

- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a aparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, ceea ce l-ar putea face cel mai sangeros ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, scrie AFP.

- Memet Ali Gener a fost condamnat in prima instanta de magistratii Judecatoriei Tulcea la 6 luni de inchisoare cu executare pentru ca a omorat un caine lovindu-l cu o sabie artizanala. Marti, 9 decembrie, magistratii Curtii de Apel Constanta au stabilit sentinta definitiva.

- Un barbat judecat la Alba Iulia pentru trafic de minori a fost condamnat la 6 ani, 6 luni și 4 zile de inchisoare. Decizia a fost pronunțata in 20 decembrie la Tribunalul Alba. Lingurar Mihaița Marius este acuzat ca a recrutat o minora in varsta de 15 ani, pe care, prin agresiuni fizice si psihice,…

- Pavel Laurentiu Durleci, in varsta de 21 de ani, a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Surse judiciare au declarat, sambata, pentru News.ro ca barbatul a fost adus din Penitenciarul Colibasi in stare critica,…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, transmit AFP si dpa. Inculpatul, prezentat sub…