Mike Tyson si-a deschis o ferma de cultivare a cannabisului in California Fostul pugilist Mike Tyson si-a deschis o ferma de cultivare a cannabisului in California, a doua zi dupa ce vanzarea si consumul de marijuana in scop recreational au devenit legale in acest stat, potrivit news.ro.



Mike Tyson a cumparat un teren de 16 hectare in Valea Mortii din California pentru noua sa indeletnicire.

California a devenit cel de-al saselea si cel mai populat stat american care pemrite vanzarea produselor din canabis tuturor clientilor cu varsta peste 21 de ani. Colorado, Washington, Oregon, Alaska si Nevada au fost primele care au legalizat vanzarea marijuanei… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

