Mike Tyson, mărturii şocante: "Mi-a trecut prin cap să omor oameni" Crescut in cartierele rau famate din New York, fostul mare sportiv a avut o copilarie plina de peripeții. Acesta a fost implicat in batai și furturi, iar pana la varsta de 13 ani era deja arestat de 38 de ori. „De cand aveam 12 ani am fost invațat sa bat oameni, sa-i inving, sa-i umilesc, sa le frang voința. De fapt, eram doar un copil speriat și care nu se simțea in siguranța. Habar nu aveam ce fac, dar ma simțeam bine și toata lumea imi spunea ca eram foarte priceput. Așa am ajuns sa fiu un tiran lipsit de respect fața de propria persoana, care spunea adesea lucruri urate despre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

