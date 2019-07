Stiri pe aceeasi tema

- Mike Posner, celebrul interpret și producator („I Took A Pill In Ibiza”, „Cooler Than Me”), nominalizat la premiile Grammy, sarbatorește cea de-a patra luna de cand se afla in State prin lansarea unui nou single, o colaborare surprinzatoare cu Ty Dolla $ign, ce vine la pachet cu un videoclip original.…

- Oana colaboreaza din nou cu un nume mare din muzica latina pentru cea mai noua lansare – Dame Lo Tuyo. Pipe Calderon este un artist de origine columbiana cunoscut pentru colaborarile sale cu Reykon, J Balvin, Farruko si Farina. Oana este unul dintre cele mai promitatoare proiecte internationale din…

- Halsey, superstarul nominalizat la premiile Grammy, identifica și analizaeaza profilul femeilor din societatea actuala și da voce unor subiecte neatinse pana acum prin lansarea unuia dintre cele mai puternice single-uri din ultima perioada, „Nightmare”. Clipul video ce insoțește „Nightmare” se bazeaza…

- ”Simt ca Touch Me este cel mai bun videoclip al meu, imi place foarte mult! Inca de cand mi-a povestit Alex conceptul, am știut ca va deveni videoclipul meu preferat, iar baieții de la NGM au pus in valoare cel mai bine tot ce mi-am dorit. Sunt extrem de incantata atat de video, dar și... View Article

- „Tare Rau” este primul single lansat de Mitza dupa albumul „Nascut la Revoluție”, pe care l-a prezentat publicului in 2018, atat in format digital, cat și intr-un format unic – caseta audio. Videoclipul, filmat in luna aprilie a acestui an, este regizat de Ionuț Trandafir, regizor care nu se afla la…

- Carla’s Dreams a lansat o noua piesa din seria “Nocturn” care se numește “Dependent” și este in colaborare cu Deliric. “Inca una pentru voi pana pe 18 mai! De data aceasta, cu un male artist! Deliric! Il respectam mult de tot și ne bucuram ca am reușit sa facem impreuna ceva așa… personal. Așadar! “Carla’s…

- Cu siguranța va era dor de o noua colaborare Two și Sandra N, dupa ce melodiile lor au strans milioane de vizualizari. Cei 3 și-au unit forțele pentru a crea “Noi amintiri” pe note muzicale. Noul single “Noi amintiri” este despre speranța care ramane in suflet dupa orice desparțire. Piesa este un indemn…