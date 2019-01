Mike Posner a revenit cu albumul “A Real Good Kid”

Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american Travis Scott a revenit pe primul loc in Billboard 200 cu albumul „Astroworld”, dupa o saptamana in care canadianul Michael Buble s-a clasat in top 5 cu doua materiale de studio, informeaza News.ro.Saptamana incheiata pe 29 noiembrie este a treia neconsecutiva in care „Astroworld”…

- Revenit la inceputul acestui an la Viitorul, Ianis Hagi are un parcurs excelent, trecandu-și in cont 13 goluri și 7 pase decisive in 2018 in Liga 1. Performanțenle sale l-au transformat intr-un jucator de baza la reprezentativa de tineret a Romaniei, calificata la turneul final al Euro 2019, și i-au…

- Alessia Cara, castigatoarea premiului Grammy la categoria „Best New Artist” si una dintre cele mai ascultate artiste ale anului 2017 (cu peste 8.5 miliarde de stream-uri inregistrate), lanseaza maine, 30 noiembrie, un album autobiografic, intitulat „The Pains Of Growing”. Coperta noului material semnat Alessia…

- Mike Posner, faimosul interpret si compozitor american, va lansa pe 19 ianuarie albumul „A Real Good Kid”, un material surprinzator, ce reuneste 11 dintre cele mai bune piese pe care artistul le-a scris vreodata. „A Real Good Kid” este deja disponibil pentru precomanda. Noul album semnat Mike Posner…

- Boxerul filipinez Manny Pacquiao a anuntat ca îsi va apara centura de campion mondial la categoria welter, versiunea WBA, în fata americanului Adrien Broner, pe 19 ianuarie, la Las Vegas.

- Cantareața americana Demi Lovato, care s-a retras din viața publica la sfarșitul lunii iulie, cand a suferit o intoxicație cu medicamente, s-a intors la viața de dinainte. Care a fost primul ei mesaj la ieșirea de la dezintoxicare.

- Timisoara Saracens a revenit acasa, pe arena „Gheorghe Rascanu”, acolo unde lucrarile de renovare ale tribunei au fost efectuate de catre suporterii apropiati ai echipei. Pe teren, campioana Romaniei nu a avut probleme cu nou promovata Tomitanii Constanta, de care a dispus cu 38-0 (14-0). De cativa…

- Concert Gipsy Kings in Romania, in luna decembrie 2018. Celebra formație Gipsy Kings, probabil cea mai importanta trupa de Flamenco și Salsa, va fi prezenta la Sala Polivalenta din Cluj Napoca pe 5 decembrie 2018, iar pe 6 decembrie, cei din București vor putea merge la concertul din Beraria H. Cunoscuți…