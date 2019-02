Mike Pompeo: Washingtonul ''va trece la fapte'' pentru a sustine democratia in Venezuela

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Afacerilor Externe a acuzat vineri Statele Unite și aliații sai din NATO ca au discutat despre cum sa înarmeze opoziția din Venezuela și ca Washingtonul desfașoara forțe speciale și echipament în apropierea națiunii din America de Sud, relateaza Reuters.Moscova a…

- Statele Unite au pastrat un canal diplomatic cu puterea liderului socialist Nicolas Maduro in Venezuela, desi il considera ilegitim si au recunoscut autoritatea opozantului Juan Guaido ca "presedinte interimar", a declarat miercuri emisarul american Elliott Abrams, relateaza AFP. "Avem contacte cu regimul…

- SUA impun noi sancțiuni Venezuelei. Decizia afecteaza domeniul petrolier și vine dupa ce liderul opoziției de la Caracas, susținut de Washington, s-a autoproclamat președinte. Statele Unite impun noile sancțiuni impotriva companiei de stat din domeniul petrolier PDVSA, provocand pierderi de 7 miliarde…

- Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebejia, a acuzat sambata ''Statele Unite si pe aliatii lor ca vor sa-l inlature de la putere pe presedintele Venezuelei'', refuzandu-i Consiliului de Securitate al ONU dreptul de a discuta despre situatia din tara latinoamericana, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Seful diplomatiei americane a desemnat vineri un emisar, Elliott Abrams, pentru a contribui la "restaurarea democratiei" in Venezuela, unde Statele Unite l-au recunoscut pe Juan Guaido ca presedinte interimar in locul lui Nicolas Maduro, transmite AFP. Acest fost diplomat, care a servit in special sub…

- Statele Unite au dispus joi plecarea personalului "neesential" din misiunile lor diplomatice in Venezuela, la o zi dupa decizia Departamentului de Stat de a nu se supune expulzarii diplomatilor americani de catre liderul socialist Nicolas Maduro, relateaza AFP. Intr-o "alerta de securitate"…

- Nicolas Maduro nu are autoritatea pentru a rupe relatiile diplomatice ale Venezuelei cu Statele Unite, a afirmat miercuri Departamentul de Stat american, dupa ce liderul de la Caracas a acordat un termen de 72 de ore reprezentantilor diplomatici ai SUA sa paraseasca tara, informeaza

