- Secretarul de stat american Mike Pompeo a efectuat marti o vizita neanuntata la Bagdad, unde s-a intalnit, in cursul serii, cu premierul Adel Abdul Mahdi, potrivit unor surse guvernamentale irakiene, citate de Reuters si dpa. Sursa citata nu a oferit detalii despre continutul discutiilor.…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo nu iși va amana vizita pe care urmeaza sa o efectueze miercuri la Londra, a informat un purtator de cuvant al ambasadei SUA in Marea Britanie, dupa ce oficialul american a anulat o vizita in Germania, relateaza agenției Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse a respins miercuri sugestia facuta de Washington potrivit careia Rusia l-a convins pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro, confruntat cu proteste, sa nu fuga din tara, apreciind ca afirmatia este parte a unui razboi informational, transmite Reuters.…

- Statele Unite urmeaza sa desemneze Corpul Garzilor Revoluționare din Iran drept organizație terorista straina, au declarat trei oficiali din S.U.A. pentru Reuters, aceasta fiind prima data când Washington-ul eticheteaza în mod oficial forțele armate ale unei alte țari drept grup terorist.Decizia,…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat miercuri in cadrul unei vizite in Israel ca gruparea islamista șiita Hezbollah reprezinta un risc pentru stabilitatea Orientului Mijlociu, relateaza Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Israelul a inchis un centru cultural francez care…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, au subliniat miercuri, la Ierusalim, unitatea tarilor lor aliate in contracararea 'actelor de agresiune' al Iranului 'in Orientul Mijlociu si in lume', relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: EXCLUSIV…

- Secretarul interimar al Apararii din SUA, Patrick Shanahan, a efectuat marti o vizita neanuntata in Irak, unde a discutat despre consolidarea masurilor de securitate, informeaza site-ul agentiei Reuters preluat de mediafax. Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat recent ca prezenta militara…

- Secretarul de stat Mike Pompeo va exprima saptamana viitoare preocuparile Statelor Unite in legatura cu prezenta in crestere a grupului chinez Huawei in Ungaria si in tarile din regiune, a declarat un responsabil de rang inalt al administratiei de la Washington, citat de Reuters preluata de Agerpres.…