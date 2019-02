Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american interimar al Apararii, Patrick Shanahan, a efectuat luni o vizita surpriza în Afganistan, unde a declarat ca este important ca Guvernul afgan sa participe la discuțiile pentru pace, relateaza site-ul postului France 24 și agenția Reuters, potrivit Mediafax. Shanahan…

- Secretarul de stat Mike Pompeo va exprima saptamana viitoare preocuparile Statelor Unite in legatura cu prezenta in crestere a grupului chinez Huawei in Ungaria si in tarile din regiune, a declarat un responsabil de rang inalt al administratiei de la Washington, citat de Reuters preluata de Agerpres.…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si-a anulat vizita prevazuta marti in Kuweit in cadrul turneului sau in Orientul Mijlociu, fiind nevoit sa revina in tara pentru a asista la funeralii in familie, a anuntat luni un purtator de cuvant al Departamentului de Stat, aflat la Riad, transmit AFP si…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si-a anulat vizita prevazuta marti in Kuweit in cadrul turneului sau in Orientul Mijlociu, fiind nevoit sa revina in tara pentru a asista la funeralii in familie, a anuntat luni un purtator de cuvant al Departamentului de Stat, aflat la Riad, transmit AFP si Reuters.…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, va intreprinde - incepand de marti - un turneu in aproape zece tari din Orientul Mijlociu in decurs de o saptamana pentru a evoca in special retragerea americana din Siria, conflictul din Yemen si eforturile vizand contracararea Iranului, conform AFP si Reuters.…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a transmis miercuri ca Statele Unite cer eliberarea imediata a unui cetațeanul american, veteran al Marinei, reținut in Rusia in urma unei acuzații de spionaj in favoarea SUA, relateaza Reuters.De asemenea, secretarul de Stat a cerut explicații privind…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit luni la Bruxelles cu secretarul de stat american Mike Pompeo pentru a discuta cu privire la Iran si alte probleme regionale, relateaza Reuters. Pompeo, ca si Netanyahu, este un critic deschis al programului nuclear iranian si a condamnat sambata cel…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu urmeaza sa se intalneasca cu secretarul de stat american Mike Pompeo la Bruxelles, in cursul zilei de luni, a anuntat biroul premierului intr-un comunicat, citat de Reuters. Potrivit comunicatului, intalnirea a fost aranjata saptamana trecuta si "evolutiile…