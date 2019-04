Stiri pe aceeasi tema

- Mike Pence a declarat ca ca Washingtonul ''nu va sta pasiv'' in timp ce Ankara cumpara armament de la un adversar, transmite dpa. ''Turcia trebuie sa aleaga: ramane un partener esential in cea mai de succes alianta militara din istorie sau vrea sa riste securitatea acestui parteneriat prin luarea…

- Un grup bipartit de senatori americani a introdus un proiect de lege destinat sa blocheze livrarile de avioane de vanatoare invizibile F-35 Turciei, tara membra NATO, daca nu se confirma oficial ca Ankara renunta la achizitionarea de sisteme de aparare antiaeriana S-400 rusesti, potrivit dpa. Presedintele…

- Turcia si Rusia discuta despre crearea unui 'centru de coordonare' in provincia siriana Idlib, ultimul bastion al opozitiei care scapa controlului regimului de la Damasc, a indicat un ministru turc, citat joi de AFP. 'Lucram la crearea unui centru de coordonare comun',…

- Rusia va completa livrarea sistemele de rachete S-400 în Turcia pâna la sfârșitul anului 2019, a informat luni șeful companiei ruse Rostec, Serghei Chemezov, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Tass. "Am semnat contractul și vom completa livrarile pâna la…

- Puterile occidentale doresc sa intareasca apararea in jurul orașului polonez Orzysz, situat la doar 50 de kilometri de enclava rusa Kaliningrad, considerat punctul sensibil al Europei in cazul unei eventuale invazii ruse, scrie The Sun. Orașul polonez din apropierea graniței cu Rusia este in aceasta…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a declarat vineri ca Statele Unite vor anunța sambata ca se retrag din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu Rusia in 1987, una dintre piesele centrale ale controlului armamentului dupa Razboiul Rece, relateaza The Associated Press . Anunțul…

- Rusia a avertizat vineri SUA impotriva retragerii 'extrem de iresponsabile' din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), in ajunul expirarii, la 2 februarie, a ultimatumului dat Moscovei de catre Washington, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a anuntat vineri retragerea SUA din Tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), un acord semnat in 1987 de catre presedintele american de la acea vreme, Ronald Reagan, si ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov.