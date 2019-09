Mike Pompeo: Toate acţiunile diplomatice americane faţă de Ucraina, "în întregime adecvate" "Dupa stiinta mea si avand in vedere tot ce am vazut pana in prezent, toate actiunile decise de responsabili ai Departamentului de Stat au fost in intregime adecvate", a spus el. Toate actiunile intreprinse au fost "in acord cu obiectivul pe care-l avem" de a intari relatiile cu noul presedinte ucrainean si de a-l ajuta "sa puna capat coruptiei in Ucraina", a adaugat Mike Pompeo. "Speram sa-l putem ajuta sa ajunga aici. Ar fi un lucru bun pentru Ucraina, un lucru bun pentru Europa, si ar permite in acelasi timp sa facem Rusia sa dea inapoi", a mai spus el. Scandalul care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

