- O cerere a Statelor Unite de a sanctiona doua companii maritime ruse si sase nave ale acestora, acuzate de incalcarea interdictiilor internationale privind livrarea de petrol catre Coreea de Nord, a fost blocata de Rusia la ONU, potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP. Opozitia Rusiei…

- Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a salutat eforturile Coreei de Nord si Coreei de Sud de a construi o relatie bazata pe incredere si asteapta sa discute cu cele doua parti in luna septembrie in legatura cu sprijinul oferit pentru pacea si denuclearizarea peninsulei, informeaza Reuters.

- Tesla a inceput angajarile la noua sa fabrica din Shanghai, conform unui anunt postat pe site-ul producatorului american de automobile electrice, la doar o luna dupa ce a incheiat un acord cu autoritatile locale pentru proiectul in care va investi cateva miliarde de dolari, informeaza Reuters. În…

- Compania chineza Unipec, subsidiara a celei mai mari companii de stat din domeniul petrolier din China, Sinopec, a suspendat importurile din Statele Unite din cauza cresterii neintelegerilor comerciale dintre Washington si Beijing, au transmis vineri trei surse apropiate crizei, informeaza Reuters.

- Directorul pentru informatiile nationale ale SUA, Dan Coats, a apreciat joi ca denuclearizarea Coreei de Nord este posibila tehnic in interval de un an, dar precizat ca o astfel de evolutie este improbabila, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. La forumul de securitate de la Aspen, in statul…

- Rusia si China au blocat joi intr-o comisie a Consiliului de Securitate al ONU un ordin de interdictie a livrarilor de petrol catre Coreea de Nord, informeaza Reuters. Statele Unite solicitasera embargoul pe motiv ca Phenianul incalca regimul sanctiunilor impuse de Organizatia Natiunilor…