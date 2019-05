Mike Pompeo: SUA sunt "îngrijorate" să vadă că evreii germani sunt descurajaţi să poarte kippah Comisarul guvernului german pentru contracararea antisemitismului, Felix Klein, i-a "sfatuit" la 25 mai pe evreii din Germania sa nu poarte kippah "peste tot si tot timpul" in Germania, din cauza ascensiunii antisemitismului.



"Suntem ingrijorati sa-i vedem pe evrei descurajati sa poarte kippah in public din ratiuni de securitate", a reactionat Pompeo. "Niciunul dintre noi nu ar trebui sa se plece in fata prejudecatilor", a adaugat Pompeo, care a inceput in Germania mini-turneul sau in Europa.



Atentionarea lui Klein a suscitat numeroase reactii, inclusiv din partea presedintelui…

Sursa articol: dcnews.ro

