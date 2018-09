Stiri pe aceeasi tema

- Turcia ”are nevoie” de sisteme ruse de aparare antiaeriana de tip S-400 si va intra in curand in posesia lor, a declarat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, pe fondul unor tensiuni cu Washingtonul care ameninta sa blocheze livrarea unor avioane de lupta Ankarei, relateaza AFP. ”Acordul pe…

- Ministrul-adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat marti ca noile sanctiuni ale Statelor Unite impotriva tarii sale sunt nefondate si a amenintat cu o reactie din partea Moscovei, informeaza Reuters. Statele Unite au anuntat marti sanctiuni impotriva a doi cetateni rusi,…

- Rusia ar putea avea in vedere un razboi economic daca Statele Unite impun interdictii asupra unor banci sau unei anumite valute, a declarat vineri premierul rus Dmitri Medvedev, citat de TASS, Reuters si AFP, scrie Agerpres. "Nu vreau să comentez despre discuţii privind viitoare sancţiuni,…

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP. In conferinta de presa comuna de…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca Statele Unite nu vor recunoaste anexarea Crimeei de catre Rusia, informeaza DPA, potrivit Agerpres. "In acord cu aliatii, partenerii si comunitatea internationala, Statele Unite resping tentativa Rusiei de a anexa Crimeea si se angajeaza…

- Sistemele Aegis sunt de uz dublu, putand fi folosite atat antibalistic, cat si pentru atacuri cu rachete de croazier In conferinta de presa organizata la Helsinki alaturi de Donald Trump, putin a declrat:"In calitatea de mari puteri nucleare, avem o responsabilitate speciala pentru mentinerea securitatii…

- ″Il consideram pe Trump drept partenerul nostru cu care putem negocia’, le-a declarat jurnalistilor Iuri Usakov, consilier de politica externa al Kremlinului, inaintea intalnirii la varf ce va avea loc luni, in capitala finlandeza Helsinki. ‘Situatia in relatiile bilaterale este foarte proasta. Trebuie…