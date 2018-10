30.000 de doze de vaccinuri antigripale ajung in Maramures

Pana la sfarsitul lunii curente in Maramures vor ajunge 30.000 de vaccinuri antigripale. Acestea vor fi distribuite atat in cabinetele medicale cat si in spitale. De precizat ar fi faptul ca prima transa s-a distribuit, acum doua saptamani, si s-a si epuizat. Dir. Carmen Sima, DSP Maramures:… [citeste mai departe]