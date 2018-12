Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se va intalni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, in Brazilia, dupa ce Statele Unite au anuntat ca trupele americane vor fi retrase din Siria, a informat joi Departamentul american de Stat, relateaza site-ul postului France 24.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo l-a asigurat pe prim-ministrul irakian Adel Abdul Mahdi ca Statele Unite sunt inca angajate in lupta impotriva Statului Islamic in Irak si alte zone in ciuda planurilor de a retrage trupele din Siria, a declarat biroul lui Abdul Mahdi sambata, informeaza Reuters.…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a anuntat ca Statele Unite sunt pregatite sa se retraga din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) semnat de cele doua mari puteri si i-a dat Moscovei un ultimatum, relateaza CNBC.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit luni la Bruxelles cu secretarul de stat american Mike Pompeo pentru a discuta cu privire la Iran si alte probleme regionale, relateaza Reuters. Pompeo, ca si Netanyahu, este un critic deschis al programului nuclear iranian si a condamnat sambata cel…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat marți ca Statele Unite il susțin pe sud-coreeanul Kim Jong Yang la alegerile pentru președinția Interpol, Washingtonul poziționandu-se astfel impotriva candidatului Rusiei, Alexander Prokopchuk, informeaza publicația The Hill, potrivit Mediafax.

- Secretarul american pentru Energie, Rick Perry, va efectua saptamana viitoare vizite in Ucraina și Polonia, dar și in alte țari aflate in estul Europei, se arata intr-un comunicat emis de Departamentul pentru Energie al Statelor Unite, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- Statele Unite nu vor finanta reconstructia Siriei atat timp cat fortele iraniene sau sustinute de Iran nu vor parasi definitiv aceasta tara aflata in razboi, a atentionat miercuri secretarul de Stat american, Mike Pompeo, transmite AFP. "Astazi, conflictul din Siria se afla la un punct de cotitura",…