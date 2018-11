Secretarul de stat american, Mike Pompeo, urmeaza sa se intalneasca joi la New York cu "omologul" sau nord-coreean, mana dreapta a lui Kim Jong Un, a anuntat luni Departamentul de Stat intr-un comunicat, relateaza AFP. Mike Pompeo a afirmat duminica seara la postul de televiziune Fox News ca, "in cursul acestei saptamani", va avea o intrevedere cu generalul Kim Yong Chol, unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai lui Kim Jong Un. Data a fost in cele din urma dezvaluita: joi, 8 noiembrie. Cei doi "vor discuta despre progresele in intregime ale celor patru stalpi ai declaratiei comune a summitului…